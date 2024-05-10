OneDegree 5月推「寵寵有賞」為寵物多重投保 即送Dyson最新產品

為延續OneDegree四周年尊寵月慶祝活動，即日起OneDegree x Dyson推出「寵寵有賞」推廣，連續三星期為投保寵物CEO Plan®的寵物主人送上Dyson尊寵厚禮！打頭陣的是Dyson Digital SlimTM 輕量無線吸塵機。
每星期送出Dyson寵物友善家電
由即日起至2024年5月12日（星期日），新客戶只需要以推廣碼「HAPPY4TH」於OneDegree官網投保寵物CEO Plan®即可獲首年保費七五折優惠，投保三份或以上即可獲送Dyson Digital SlimTM 輕量無線吸塵機一部，投保兩份亦可獲得免費寵物身體檢查及Apple Air Tag兩個。優惠詳情可參閱公司網站。
除Dyson Digital SlimTM 輕量無線吸塵機，月內送出的其他投保禮品並包括Dyson三合一暖風空氣清新機HP10及最新推出的Dyson Supersonic NuralTM 風筒，全面照顧毛孩健康及家居環境！優惠日期請參閱下表及密切留意OneDegree社交平台。
尊寵禮遇
OneDegree的現有客戶亦可享尊寵禮遇！由即日起至2024年5月31日，OneDegree 現有客戶成功推薦每位新客戶投保任何OneDegree 寵物／家居／危疾保單及完成指定要求，推薦人尊享無上限港幣200元超市現金券！若成功推薦以下產品組合及完成指定要求，則可額外享高達港幣2,000的The Murray 現金券一份。