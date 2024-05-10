OneDegree 5月推「寵寵有賞」為寵物多重投保 即送Dyson最新產品

為延續OneDegree四周年尊寵月慶祝活動，即日起OneDegree x Dyson推出「寵寵有賞」推廣，連續三星期為投保寵物CEO Plan®的寵物主人送上Dyson尊寵厚禮！打頭陣的是Dyson Digital SlimTM 輕量無線吸塵機。

每星期送出 Dyson 寵物友善家電

由即日起至2024年5月12日（星期日），新客戶只需要以推廣碼「HAPPY4TH」於OneDegree官網投保寵物CEO Plan®即可獲首年保費七五折優惠，投保三份或以上即可獲送Dyson Digital SlimTM 輕量無線吸塵機一部，投保兩份亦可獲得免費寵物身體檢查及Apple Air Tag兩個。優惠詳情可參閱公司網站。

除Dyson Digital SlimTM 輕量無線吸塵機，月內送出的其他投保禮品並包括Dyson三合一暖風空氣清新機HP10及最新推出的Dyson Supersonic NuralTM 風筒，全面照顧毛孩健康及家居環境！優惠日期請參閱下表及密切留意OneDegree社交平台。