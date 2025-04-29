OneDegree X Hello Kitty人寵嘉年華 領養活動/攤位遊戲/限量聯乘精品

關注寵物健康的虛擬保險公司OneDegree踏入成立5周年，首度與Hello Kitty合作，鼓勵及教育主人為毛孩作出一生一世的照顧承諾。OneDegree將於5月8至11日於啟德AIRSIDE舉行「 OneDegree X Hello Kitty 人寵嘉年華 」，活動包括四大體驗區、限定聯乘精品、互動遊戲及節目等！

寵物主人可與主子合照記錄幸福一刻，創造值得一生回看的美好回憶。

領養機構在「相親公園」列出待領養寵物的資料，藉著活動成功配對毛孩及有心寵物主人，締造終身友誼。

四大主題體驗區，從領養初遇、建立默契、互動遊戲、幸福紀錄，到承諾儀式，呈現「負責任寵物主人」與毛孩之間的生命旅程。

考驗期：攤位遊戲

設有5個攤位遊戲及夾公仔機，象徵主人跨越養育寵物路上遇到的挑戰，見證「愛足一世」的決心。成功完成遊戲及下載《陪胖日記》App，更可贏取 OneDegree X Hello Kitty 期間限定禮品。

承諾期：終生宣言

經歷以上3個階段，寵物主人及其主人已跨過重重考驗，建立維持一生一世的親密關係，在OneDegree X Hello Kitty 五周年生日慶典的大舞台舉行的「愛足一世見證會」與寵物許下照顧一生一世的承諾，以打下雙方「手印」的證書為證，一齊慶祝，見證一世幸福！