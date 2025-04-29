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生活
2025-04-29 19:00:00

OneDegree X Hello Kitty人寵嘉年華 領養活動/攤位遊戲/限量聯乘精品

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OneDegree X Hello Kitty人寵嘉年華 領養活動/攤位遊戲/限量聯乘精品

OneDegree X Hello Kitty人寵嘉年華 領養活動/攤位遊戲/限量聯乘精品

關注寵物健康的虛擬保險公司OneDegree踏入成立5周年，首度與Hello Kitty合作，鼓勵及教育主人為毛孩作出一生一世的照顧承諾。OneDegree將於5811日於啟德AIRSIDE舉行「 OneDegree X Hello Kitty 人寵嘉年華 」，活動包括四大體驗區、限定聯乘精品、互動遊戲及節目等！

OneDegree X Hello Kitty人寵嘉年華

OneDegree X Hello Kitty人寵嘉年華

四大體驗區

四大主題體驗區，從領養初遇、建立默契、互動遊戲、幸福紀錄，到承諾儀式，呈現「負責任寵物主人」與毛孩之間的生命旅程。

尋找期：相親公園

領養機構在「相親公園」列出待領養寵物的資料，藉著活動成功配對毛孩及有心寵物主人，締造終身友誼。

蜜月期：心心相印          

寵物主人可與主子合照記錄幸福一刻，創造值得一生回看的美好回憶。

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考驗期：攤位遊戲          

設有5個攤位遊戲及夾公仔機，象徵主人跨越養育寵物路上遇到的挑戰，見證「愛足一世」的決心。成功完成遊戲及下載《陪胖日記》App，更可贏取 OneDegree X Hello Kitty 期間限定禮品。

承諾期：終生宣言

經歷以上3個階段，寵物主人及其主人已跨過重重考驗，建立維持一生一世的親密關係，在OneDegree X Hello Kitty 五周年生日慶典的大舞台舉行的「愛足一世見證會」與寵物許下照顧一生一世的承諾，以打下雙方「手印」的證書為證，一齊慶祝，見證一世幸福！

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限定精品專區

現場特設OneDegree x Hello Kitty限定精品專區，包括人氣寵物生活用品及主題周邊，部分產品更可透過活動e印花免費換領，毛孩與主人都能帶走專屬的「愛足一世」回憶。

OneDegree x Hello Kitty限定精品：

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OneDegree X Hello Kitty 限量版保溫瓶（150ml）活動現場完成攤位遊戲獨家換領 OneDegree x Hello Kitty 寵物床：活動現場獨家發售 ($398) OneDegree X Hello Kitty 獨家手提袋於5月7日前完成e印花有獎遊戲，並於活動現場免費換領 OneDegree x Hello Kitty 寵物衫：活動現場獨家發售 ($238)

OneDegree X Hello Kitty 人寵嘉年華詳情

日期及開放時間：202558日（星期四）5pm-7pm

20255911日（星期五至星期日）12pm-7pm

*Hello Kitty將於510日（星期六）下午親臨見證「愛足一世見證會」

地點：啟德AIRSIDE Plaza（室外）、2/F L210L212（室內）

活動內容：相親公園、愛足一世見證會、心心相印照相館、攤位遊戲區及愛足一世賣物店等

查詢

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