Onitsuka Tiger首推出運動功能鞋 3大款鞋款為越野跑、慢跑及籃球而設

日本品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎首度推出結合時尚設計與運動功能的「ULTI RS系列」，為品牌創立100周年而特別開發。系列輕便舒適，能適應各種不同環境，為熱愛大自然並探索城市空間的人士設計。 透過精緻的設計風格以及卓越的功能性，突破日常鞋履的邊界，更完美體現「高端時尚 × 高性能」的產品理念。

Onitsuka Tiger鬼塚虎首度推出結合時尚設計與運動功能的「ULTI RS系列」

ULTI RS系列以「休閒運動」角度研發，因應現代人多元生活方式而生，融合出色的緩震效果及穩定性，完美支援長時間穿著的需求。加上優越的抓地力等性能，使其成為戶外活動的理想之選。系列包括3款以越野跑、慢跑和籃球為靈感的鞋款，分別是「TIGTRAIL」、「TIGRUN」 以及「TIGCOURT」。目前TIGTRAIL即日起在 Onitsuka Tiger 鬼塚虎全線門巿以及官方網站發售，TIGRUN及TIGCOURT預計於2025年秋季上巿。

鞋型設計融合不同質感和材質 設計上， 鞋型採用同色系的色調搭配， 巧妙融合不同質感和材質，營造出視覺豐富的層次感。 鞋面結合半透明網面和開放式網眼材質，帶出獨特的通透感，鞋跟還採用GEL緩震技術，凸顯了鞋履的立體設計感。

鞋底採用鑽石形紋理設計 而在功能性方面，「TIGTRAIL」將越野跑鞋的核心元素融入設計中。鞋底採用鑽石形紋理設計，能在各種地形條件下提供出色的抓地力表現。中底結合具有緩衝功能的FF BLAST 科技與堅固的TRUSSTIC結構， 為雙足帶來優異的緩震與穩定性。此外，鞋跟還配備 GEL緩衝技術， 進一步提升減震效果。 鞋型設計採用半筒襪式結構，將鞋面與鞋舌融為一體，避免行山時有小石子進入，同時提供穩定的貼合感。