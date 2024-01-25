Onitsuka Tiger 75周年聯乘「小飛俠」阿童木ASTRO BOY 限定店入手經典鞋款/衛衣/恤衫

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎，今年迎來75周年紀念，首個慶祝聯乘對象是經典的「小飛俠」ASTRO BOY阿童木，推出一系列中性款式產品，包括襯衫、飛行員夾克、MEXICO 66 SD及DENTIGRE PUFF BOOT鞋款等。

ASTRO BOY阿童木是日本第一部長篇動畫電視連續劇，時至今日仍是日本流行文化的標誌性作品；Onitsuka Tiger鬼塚虎則推出其日本製造的第一雙真正的運動鞋。今次合作系列以品牌的原創徽標及ASTRO BOY阿童木元素為特色，備有多種中性款式可供選擇，包括襯衫、飛行員夾克、短裙、長褲、貼身包、帽子、MEXICO 66 SD鞋款及DENTIGRE PUFF BOOT靴款等，該系列的所有產品都將以專屬原裝包裝呈現，包括購物袋和印有ASTRO BOY字樣的包裝盒，別具收藏價值。

Onitsuka Tiger鬼塚虎亦在香港設立了3間限時概念店，包括銅鑼灣FASHION WALK、尖沙咀海港城港威商場及旺角朗豪坊，注入75周年聯乘特別版設計概念，店內以ASTRO BOY阿童木的標誌性鮮紅色作主調，配合漫畫圖案作為主題布置，並擺放多款限量珍貴的手版人形作點綴，份外搶眼奪目，同場當然亦展示了具標誌性的MEXICO 66鞋款，讓漫畫迷或潮流人士愛不釋手。

目前47款產品將在Onitsuka Tiger鬼塚虎官方線上商店和全球13 個國家的指定 Onitsuka Tiger 鬼塚虎門店發售，粉絲不妨去朝聖一下。