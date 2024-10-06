OnTheList 雙十購物節 2折入手DIESEL/ Jo Malone低至6折/ Calvin Klein/Tommy Hilfiger大減價

購物平台OnTheList將舉行首個雙十購物節，從10月7日至10月11日，為期五天將送上多個獨家優惠。除了每日都有新品牌上架，更有特別促銷和額外折折上折優惠，優惠涵蓋時尚、美妝、生活、家居等多個範疇，無論是線上線下，都能享受超抵優惠。另外更有雙倍積分、免運費及多個組合優惠推出，即睇內文了解優惠！
率先睇雙十購物節精選品牌
LOJEL 低至八折
除了行李箱勁減低至八折外，額外更有精選優惠，買滿$3,000或以上額外95折優惠；買滿$6,000或以上額外9折優惠；買滿$9,000或以上額外85折優惠。
上架時間：線上10月9 －18日及線下10月9 －12日
Jo Malone 低至六折
精選優惠產品包括經典英國梨香氛套裝、多款香氛蠟燭及擴香組等。
上架時間：線上10月7 －13日
Calvin Klein 低至二五折
上架時間：線上10月9－13日(男裝) 及10月10－13日(女裝)
adidas 低至四五折
上架時間：線下10月7－12日
Tommy Hilfiger 低至三折
上架時間：線上10月10－13日
DIESEL 低至兩折
上架時間：線上10月8－13日
Aquazzura 低至兩五折
上架時間：線上10月7－9日
Rene Caovilla 低至二折
上架時間：線上10月10－12日
10.10 每日驚喜優惠
|DAY 1 (10月7日)
|線上購物免運費
|DAY 2 (10月8日)
|銀行推廣優惠
|DAY 3 (10月9日)
|VIP / Premium Members 專屬產品
|DAY 4 (10月10日)
|線上線下雙倍積分
|DAY 5 (10月11日)
|購物滿 $1,010 可於下次購物享額外優惠
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