OnTheList 2月開倉 Love, Bonito/National Geographic/LENOVO低至$100入手時尚及電子產品

新年新開始，2月起OnTheList將舉行一系列的開倉特賣，時尚品牌Love, Bonito、運動單品National Geographic至LENOVO的電子商品都有優惠，產品更低至$100即可入手，作為情人節禮物絕對是不錯的選擇，即睇詳請。

TED BAKER開倉 2月3日至7日期間，OnTheList線下率先舉行TED BAKER開倉特賣，原價$2,590的單品低至$100入手，一定不能錯過。

Love, Bonito開倉 2月6日至19日期間，OnTheList網站即舉行Love, Bonito開倉活動。部份單品均低至$200有找。

CLUB MONACO 及 LENOVO開倉 線下開倉將於2月10日至15日期間舉行。除了有高端精緻的時尚品牌CLUB MONACO外，更有LENOVO電子產品開倉，多部手提電腦及電腦配件都有優惠。

REPETTO開倉 而2月13至19日期間，OnTheList線上開倉則有法國殿堂級的芭蕾舞鞋品牌REPETTO，多款舞蹈鞋類產品低至一折。

UNDER ARMOUR於2月18至23日亦於OnTheList推出線下快閃開倉，而NATIONAL GEOGRAPHIC則於2月24至3月2日舉行OnTheList線上開倉活動，詳請將稍後公佈。 OnTheList太古坊陳列室地址：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大厦4樓全層 OnTheList 網店：請按此