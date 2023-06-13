OnTheListHK x HOKA開倉2023｜男女行山鞋跑鞋4折發售 一連10日優惠最平258元入手

OnTheList X HOKA開倉減價｜HOKA跑鞋、山鞋及拖鞋又再開倉，今次有大量鞋款以4折至5折出售，其中受一眾越野跑手推介的山鞋Speedgoat 5大減價4折，原價1,500元減到598元清貨。行山防水、戶外機能風大熱款Anacapa low GTX由原價1,780元減到788元；緩震一流、長跑專用的BONDI 8亦由原價1,380元減到598元。今次開倉將會在鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓的OnTheList舉行，首日星期三（6月14日）只招待付費會員，周四6月15日早上8點起到23日免費會員開放。
防水行山鞋減價過千
今年香港HOKA頻頻減價開倉，今次舉辦的OnTheList曾在3月聯乘HOKA開倉，當時的Speedgoat 5售價為650元，今次OnTheList及HOKA再開倉，Speedgoat 5再減至598元。其他HOKA行山鞋亦大幅度減價，一些HOKA跑鞋、涼鞋及拖鞋以4折多的價錢發售，例如防水行山鞋KAHA 2 GTX，由原價2,280元減到1,008元；另一款防水行山鞋Tennine Hike GTX則售46折，折後價錢為1,098元。最便宜的產品為U Ora Recovery Slide 3拖鞋，由580元減到258元。
跑鞋方面，BONDI 8、CLIFTON 8、KAWANA系列都有折扣，分別減至598元、598元及568元，較坊間outlet或清倉更平，官方指今次價錢確保為全城最抵，相信又會如今年3月般引起排隊搶購。
按圖即睇HOKA開倉部分產品價錢
開倉地址： 鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓OnTheList
Premium 付費會員開放時間：
- 6月14日— 14:00 - 20:00
Standard 免費會員開放時間：
- 6月15日至6月17日 — 08:00 - 20:00
- 6月18日— 10:00 - 20:00
- 6月19日至6月21日 — 08:00 - 20:00
- 6月22日至6月23日— 10:00 - 20:00
- 入場前必要準備： 今次開倉只招待OnTheList的會員，入場前必先在網上免費登記成會員，準備好會員條碼。在入場以及付款時，入場人士都需要出示條碼。
申請OnTheList會員連結：https://otl.sale/HOKA-Mar-2023
另外，今次開倉每日截龍時間為19:30，每張收據將獲發免費環保袋乙個，官方指為響應環保，請自備購物袋。