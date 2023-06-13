OnTheListHK x HOKA開倉2023｜男女行山鞋跑鞋4折發售 一連10日優惠最平258元入手

OnTheList X HOKA 開倉又再回歸，今次部份產品更會低至四折，開倉由星期三6月14日開始至6月23日。

OnTheList X HOKA開倉減價｜HOKA跑鞋、山鞋及拖鞋又再開倉，今次有大量鞋款以4折至5折出售，其中受一眾越野跑手推介的山鞋Speedgoat 5大減價4折，原價1,500元減到598元清貨。行山防水、戶外機能風大熱款Anacapa low GTX由原價1,780元減到788元；緩震一流、長跑專用的BONDI 8亦由原價1,380元減到598元。今次開倉將會在鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓的OnTheList舉行，首日星期三（6月14日）只招待付費會員，周四6月15日早上8點起到23日免費會員開放。

防水行山鞋減價過千

今年香港HOKA頻頻減價開倉，今次舉辦的OnTheList曾在3月聯乘HOKA開倉，當時的Speedgoat 5售價為650元，今次OnTheList及HOKA再開倉，Speedgoat 5再減至598元。其他HOKA行山鞋亦大幅度減價，一些HOKA跑鞋、涼鞋及拖鞋以4折多的價錢發售，例如防水行山鞋KAHA 2 GTX，由原價2,280元減到1,008元；另一款防水行山鞋Tennine Hike GTX則售46折，折後價錢為1,098元。最便宜的產品為U Ora Recovery Slide 3拖鞋，由580元減到258元。

跑鞋方面，BONDI 8、CLIFTON 8、KAWANA系列都有折扣，分別減至598元、598元及568元，較坊間outlet或清倉更平，官方指今次價錢確保為全城最抵，相信又會如今年3月般引起排隊搶購。

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