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2023-04-12 11:05:43

OOHA推全新檸檬蜂蜜味 聯乘教主Anson Lo推多個打卡位 必影荃灣線限定主題列車！

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OOHA推全新檸檬蜂蜜味 聯乘教主Anson Lo推多個打卡位 必影荃灣線限定主題列車！

OOHA推全新檸檬蜂蜜味 聯乘教主Anson Lo推多個打卡位 必影荃灣線限定主題列車！

OOHA於早前慶祝推出一周年後又有新搞作！由即日起推出全新檸檬蜂蜜味汽水，首度邀請國際知名插畫藝術家雙人組合Craig & Karl合作。當然少不了品牌大使盧瀚霆Anson [email protected]今年繼續為大家帶來驚喜，推出一系列全新宣傳硬照以及廣告片，更首推全新OOHA®主題港鐵列車及OOHA®主題電車，神徒記住要打卡！

最新驚喜登場的檸檬蜂蜜味汽水，以大眾熟悉的清新檸檬味，加上誘人的蜂蜜味道，創造出與眾不同的雙重口味汽水！OOHA® 檸檬蜂蜜味汽水現已在全港各大超級市場及便利店等零售點有售。

今年，OOHA®特別邀請國際知名插畫藝術家組合Craig Redman & Karl Maier (Craig & Karl) 合作，以「飲得到的驚喜」為主題，創作一系列充滿視覺衝擊的插畫藝術，將OOHA®的驚喜元素帶入現實世界！

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再度聯乘Anson lo拍攝全新廣告

去年盧瀚霆Anson [email protected]擔任OOHA®品牌大使，為粉絲帶來無限驚喜，今年將延續熱潮，加入Craig & Karl的創意插畫。Anson Lo分享指：「 每次同OOHA®合作都有唔同嘅驚喜，我本身都好鐘意檸檬蜂蜜味，加入汽水有完全唔同感覺，非常refresh！今次拍攝好得意，因為我要做埋唔同嘅分身，又要同Craig & Karl筆下嘅『小蜜蜂』虛擬對戲，都有少少難度㗎，要俾啲想像力！」

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全港過百個OOHA X Anson Lo X Craig & Karl廣告打卡位　首推OOHA®主題港鐵列車及電車

品牌首度推出OOHA® X Anson Lo X Craig & Karl廣告打卡位，遍及全港，無論身在何處都有OOHA®為你的日常增添趣味，驚喜隨時在身邊發生！當中包括：

日期

OOHA® X Anson Lo X Craig & Karl廣告打卡位

2023412日至59

1.     巴士廣告OOHA® 將於超過100架九巴車身及部份路線乘客座位印上廣告，即使是上班、返學的常規日程亦可有偶然的小驚喜！

2023413日至510

2.     首次推出OOHA®主題港鐵列車OOHA®把驚喜融入日常生活，只要乘搭港鐵荃灣線即有機會遇上Craig & Karl筆下的創意世界，瞬間登上「太空列車」及「海洋列車」！甫進入主題車廂，盡是Craig & Karl絢麗的插畫設計，粉絲可以隨Anson Lo穿梭外太空或深海世界，瞬間遊走一場上天下海的驚喜之旅。

2023414日起

3.     OOHA® X Anson Lo X Craig & Karl流動車：星期一至日，中午12時至晚上7時，OOHA® X Anson Lo X Craig & Karl流動車將遊走全港各區，隨時為你送上驚喜，不但有齊OOHA®四款雙重口味汽水免費試飲，更有Anson Lo 1:1企牌及巨型廣告供粉絲打卡，萬勿錯過！

2023414日至511

4.     港鐵站廣告：各大港鐵站內的扶手電梯旁會換上一共137OOHA® X Anson Lo X Craig & Karl廣告，粉絲隨時可以投入繽紛插畫的驚喜世界。

2023426日至523

5.     首次推出OOHA®主題電車3架電車車身將搖身一變成Craig & Karl的畫布，印上繽紛奪目的繪圖，無論你是Anson LoCraig & Karl的擁躉，均是必影的打卡位！

2023426日起

6.     【驚喜預告】全港大型藝術企劃：多個期間限定驚喜打卡位即將推出，詳情稍後公布，密切留意！
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