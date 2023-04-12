OOHA推全新檸檬蜂蜜味 聯乘教主Anson Lo推多個打卡位 必影荃灣線限定主題列車！

最新驚喜登場的檸檬蜂蜜味汽水，以大眾熟悉的清新檸檬味，加上誘人的蜂蜜味道，創造出與眾不同的雙重口味汽水！OOHA® 檸檬蜂蜜味汽水現已在全港各大超級市場及便利店等零售點有售。

今年，OOHA®特別邀請國際知名插畫藝術家組合Craig Redman & Karl Maier (Craig & Karl) 合作，以「飲得到的驚喜」為主題，創作一系列充滿視覺衝擊的插畫藝術，將OOHA®的驚喜元素帶入現實世界！