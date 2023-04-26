OOHA推第二波宣傳活動 兩大抽獎嬴禮物 限量版教主Anson Lo親筆簽名禮盒/見面會入場券 買$30即可參加

OOHA於早前推出全新檸檬蜂蜜味汽水，更找來教主Anson Lo拍攝宣傳片。它們再推出「飲得到的驚喜」第二波宣傳活動，當中包括兩大抽獎活動及禮品換領，除了有機會獲得OOHA® x Anson Lo 宣傳活動入場券外，更有機會與Anson Lo共同擁有全球限量50幅、Craig & Karl風格的畫作《OOHA® World》，收藏價值極高，粉絲們切勿錯過！

OOHA 兩大抽獎：教主 Anson Lo 親筆簽名禮盒 / 見面會入場券 1. 珍藏版「限量 OOHA® 飲得到的驚喜」抽獎活動 由2023年4月26日至5月26日期間，到任何一間指定商戶購買OOHA®產品滿港幣$30，即可透過指定廣告#上的QR Code登入COKE+平台，並上載收據參加抽獎（以單一機印收據計算）！大獎就是「限量版 OOHA® World 驚喜禮盒」（26名），每套均包括全球獨一無二的《OOHA® World》紀念品（款式隨機）：「OOHAppy Land」巨型A0海報、紀念卡、證書連Anson Lo親筆簽名，以及其他紀念品。 珍藏版「限量OOHA®飲得到的驚喜」抽獎活動禮品名單 禮品名稱 名額 大獎 限量版《OOHA® World》驚喜禮盒，包括： · 限量版「OOHAppy Land」海報1張 · 限量版「OOHAppy Land」紀念卡1張 · 限量版「OOHAppy Land」證書連Anson Lo簽名1張 · OOHA® X Anson Lo 1:1海報1張 · OOHA® 杯墊4款 · OOHA® 迷你罐裝汽水4罐 26名 （款式隨機） 二獎 普通版 OOHA® 驚喜禮盒，包括： · OOHA® 紀念卡1張 · OOHA® X Anson Lo 1:1海報1張 · OOHA® 杯墊4款 · OOHA® 迷你罐裝汽水4罐 200名 （款式隨機） 其他獎品 香港太古可口可樂e-Shop $50 優惠券 100萬名

2. 體驗版「 OOHA® 飲得到的驚喜」抽獎活動 體驗版的獎品旨在為你締造最難忘的驚喜體驗。於2023年4月26日至5月26日期間，到任何一間指定商戶購買OOHA®產品滿港幣$30，即可登入COKE+平台，並上載收據參加抽獎（以單一機印收據計算），有機會贏得大獎 -「OOHA® x Anson Lo 宣傳活動入場券」（15名）；二獎「OOHA® 咕𠱸」（500名）的創作概念源自Anson Lo拍攝OOHA®最新一輯平面廣告的繪圖。 體驗版「OOHA®飲得到的驚喜」抽獎活動禮品名單 禮品名稱 名額 大獎 OOHA® x Anson Lo 宣傳活動入場券 15名 二獎 OOHA® 咕𠱸 500名 其他獎品 香港太古可口可樂e-Shop $50 優惠券 100萬名

「 OOHA® 飲得到的驚喜」禮品換領活動：投入 Craig & Karl 的玩味世界！ 除了抽獎活動，由2023年5月4日開始，OOHA® 亦準備了禮品換領活動，一系列禮品均源於Craig & Karl的插畫，用上了OOHA®品牌的雙色配色設計，碰撞出時尚感與滿滿活力。每個COKE+帳戶可參加珍藏版「限量OOHA®飲得到的驚喜」抽獎活動及體驗版「OOHA®飲得到的驚喜」抽獎活動各一次。而《OOHA® World》其中26幅插畫將會由2023年4月26日至5月26日，在全港15個不同商鋪#以及3架OOHA®主題電車出現，每幅作品均有其獨特記認編號，粉絲可以逐區去打卡，集齊26張與《OOHA® World》畫作的合照！