OOHA推第二波宣傳活動 兩大抽獎嬴禮物 限量版教主Anson Lo親筆簽名禮盒/見面會入場券 買$30即可參加

OOHA於早前推出全新檸檬蜂蜜味汽水，更找來教主Anson Lo拍攝宣傳片。它們再推出「飲得到的驚喜」第二波宣傳活動，當中包括兩大抽獎活動及禮品換領，除了有機會獲得OOHA® x Anson Lo 宣傳活動入場券外，更有機會與Anson Lo共同擁有全球限量50幅、Craig & Karl風格的畫作《OOHA® World》，收藏價值極高，粉絲們切勿錯過！
OOHA兩大抽獎：教主Anson Lo親筆簽名禮盒/見面會入場券
1. 珍藏版「限量OOHA®飲得到的驚喜」抽獎活動
由2023年4月26日至5月26日期間，到任何一間指定商戶購買OOHA®產品滿港幣$30，即可透過指定廣告#上的QR Code登入COKE+平台，並上載收據參加抽獎（以單一機印收據計算）！大獎就是「限量版 OOHA® World 驚喜禮盒」（26名），每套均包括全球獨一無二的《OOHA® World》紀念品（款式隨機）：「OOHAppy Land」巨型A0海報、紀念卡、證書連Anson Lo親筆簽名，以及其他紀念品。
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珍藏版「限量OOHA®飲得到的驚喜」抽獎活動禮品名單
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禮品名稱
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名額
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大獎
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限量版《OOHA® World》驚喜禮盒，包括：
· 限量版「OOHAppy Land」海報1張
· 限量版「OOHAppy Land」紀念卡1張
· 限量版「OOHAppy Land」證書連Anson Lo簽名1張
· OOHA® X Anson Lo 1:1海報1張
· OOHA® 杯墊4款
· OOHA® 迷你罐裝汽水4罐
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26名
（款式隨機）
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二獎
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普通版 OOHA® 驚喜禮盒，包括：
· OOHA® 紀念卡1張
· OOHA® X Anson Lo 1:1海報1張
· OOHA® 杯墊4款
· OOHA® 迷你罐裝汽水4罐
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200名
（款式隨機）
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其他獎品
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香港太古可口可樂e-Shop $50 優惠券
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100萬名
2. 體驗版「OOHA®飲得到的驚喜」抽獎活動
體驗版的獎品旨在為你締造最難忘的驚喜體驗。於2023年4月26日至5月26日期間，到任何一間指定商戶購買OOHA®產品滿港幣$30，即可登入COKE+平台，並上載收據參加抽獎（以單一機印收據計算），有機會贏得大獎 -「OOHA® x Anson Lo 宣傳活動入場券」（15名）；二獎「OOHA® 咕𠱸」（500名）的創作概念源自Anson Lo拍攝OOHA®最新一輯平面廣告的繪圖。
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體驗版「OOHA®飲得到的驚喜」抽獎活動禮品名單
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禮品名稱
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名額
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大獎
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OOHA® x Anson Lo 宣傳活動入場券
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15名
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二獎
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OOHA® 咕𠱸
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500名
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其他獎品
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香港太古可口可樂e-Shop $50 優惠券
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100萬名
「OOHA® 飲得到的驚喜」禮品換領活動：投入Craig & Karl的玩味世界！
除了抽獎活動，由2023年5月4日開始，OOHA® 亦準備了禮品換領活動，一系列禮品均源於Craig & Karl的插畫，用上了OOHA®品牌的雙色配色設計，碰撞出時尚感與滿滿活力。每個COKE+帳戶可參加珍藏版「限量OOHA®飲得到的驚喜」抽獎活動及體驗版「OOHA®飲得到的驚喜」抽獎活動各一次。而《OOHA® World》其中26幅插畫將會由2023年4月26日至5月26日，在全港15個不同商鋪#以及3架OOHA®主題電車出現，每幅作品均有其獨特記認編號，粉絲可以逐區去打卡，集齊26張與《OOHA® World》畫作的合照！
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「OOHA® 飲得到的驚喜」禮品換領活動詳情
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日期
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商戶名稱
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換領方法+
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2023年5月4日至5月17日
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U購select指定店舖、AEON超市指定店舖及一田超市指定店舖
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購買OOHA®（任何口味及包裝）滿港幣$66，即送OOHA™雨傘（柚子海鹽味款式）一把
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2023年5月5日至5月24日
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惠康超級市場指定店舖
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購買OOHA®（任何口味）滿港幣$66，即送OOHA™雨傘（柚子海鹽味款式）一把
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2023年5月5日至6月1日
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百佳超級市場指定店舖
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購買OOHA®（任何口味及包裝）滿港幣$66，即送OOHA™雨傘（檸檬蜂蜜味款式）一把
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2023年5月10日至5月23日
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7-Eleven 指定店舖
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購買3支500毫升OOHA®（任何口味），即送OOHATM可拆卸手機背帶套裝（檸檬蜂蜜味款式）一件
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2023年5月11日至5月24日
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Circle-K便利店指定店舖
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購買3支500毫升OOHA®（任何口味），即送OOHATM可拆卸手機背帶套裝（柚子海鹽味款式）一件
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2023年5月12日至6月8日
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指定大生生活超市、J-Merchants、Soda Mall、味之戀人及 FRESH新鮮生活
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購買OOHA®（任何口味）滿港幣$60，即送OOHA™斜孭袋（檸檬蜂蜜味款式）
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2023年5月16日至6月6日
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香港太古可口可樂eShop
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買任何產品滿$259，包括任何一箱OOHA®產品，即減$50，再送OOHA™咕𠱸（檸檬蜂蜜味款式）
指定廣告的抽獎QR Code將於以下15間商舖出示：