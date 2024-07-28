OpenRice年度送禮活動「Summer Fun訂座狂熱祭2024」 訂座送Apple Store禮品卡/贏日本雙人機票連住宿

每逢炎炎夏日來襲，長長人龍排餐廳確是考驗！OpenRice推出年度最大型送禮活動「訂座狂熱祭Summer Fun 2024」。設計出「夏日5重賞」活動，即日起8月31日只需完成各項簡單的訂座任務，無需登記，就有機會獲得豐富的禮品和Rice Dollars獎賞，總值超過$100萬！訂位食飯可以儲分之餘隨時中獎，即睇內文了解詳請！

「夏日5重賞」第一賞：精選餐廳獲夏日折扣 多間餐廳於Openrice訂座時提供不同驚喜禮遇，低至8折，配合「訂座狂熱祭Summer Fun 2024」的各項獎賞活動，即可實現折上折優惠。活動期間OpenRice更每兩星期為訂座預付套餐推出限量快閃優惠，會員可輸入特別優惠碼「SUMMER80」，每筆交易實付金額滿＄800再即減80，優惠碼數量有限，送完即止！

「夏日5重賞」第二賞：兩大訂座任務 鬥快贏取購物禮券 經OpenRice《開飯喇！》APP或網頁進行「有效訂座*」或訂購預付套餐達指定要求，即可分別完成兩項任務解鎖條件，贏取相應額外禮品。於活動期間，每月首200名會員最快完成6間不同餐廳並輸入活動碼「BOOKMORE」，即可獲得＄500 Apple Store禮品卡乙張，兩階段合共送出400份禮品，總值20萬元！ 另外，每月首100名會員於訂座預付套餐累積消費滿＄3,000，即賞＄300 DONKI現金券乙張，合共名額200個，先到先得，額滿即止！

「夏日5重賞」第三賞：「超級7月」、「8月積分有禮」兩項加碼獎賞 驚喜一浪接一浪，今年活動更精彩！於7、8月期間加碼獎賞，分別有「超級7月」及「8月積分有禮」。 「超級7月」 「超級7月」的獎品將以Rice Dollars為主，由即日起至7月31日，凡完成任何訂座並按時每出席2間不同餐廳，同樣輸入活動碼「BOOKMORE」，OpenRice即賞Rice Dollars＄30（等值OpenRice 300 積分），每位會員最多可參加10次，即單人最高可獲贈＄300 Rice Dollars，名額合共10,000個，先訂先得，送賞完即止。

海外訂座有獎賞！「超級7月」活動期間，經OpenRice《開飯喇！》APP或網頁進行海外訂座並按時出席，每間餐廳可獲得Rice Dollars＄30（等值OpenRice 300 積分），而且每人最多可兌換10次，最高可得＄300 Rice Dollars獎賞！ 「8月積分有禮」 成功訂座並按時出席時，均可獲得相應OpenRice 積分，積分除了可兌換成Rice Dollars用作對銷簽賬金額，結賬時以Rice Dollars $1（等值HK$1）直接使用外，更可用於「8月積分有禮」的積分換領獎品活動上。OpenRice特別搜羅全城熱門禮品，當中包括：吃喝玩樂、美妝美容、品味生活及家品電器，例如：iPhone 15 Pro Max 256GB (顏色隨機)、Medicube Age-R BoosterPro、24/7 Fitness健身會籍6個月等，更有多款低至建議零售價1折即可換得取的禮品！各種禮品將會適時上架到「8月積分有禮」專區，會員記得儲夠積分，定時登入查看換領列表，隨時換取心頭好！所有兌換禮品數量有限，換完即止。訂座愈多，儲分愈快，領換得愈多！

「夏日5重賞」第四賞：雙倍積分 「訂座狂熱祭Summer Fun 2024」期間特別推出雙倍積分活動，本地多間餐廳將帶來「雙倍積分」，會員凡成功訂座並按時出席，每出席1位可獲得20 OpenRice 積分（等值Rice Dollars $2），而每個訂座上限8人，即最多可獲160 OpenRice 積分（等值Rice Dollars $16），而且雙倍積分活動並無換領限制，約齊所有家人朋友訂座食大餐，同時賺取雙倍OpenRice 積分！ 「夏日5重賞」第五賞：2兩大訂座比賽 贏取日本雙人機票連4天住宿 「訂座狂熱祭Summer Fun 2024」的重點活動，今年「訂座比賽」設有兩大獎項，分別為「訂座王者」及「訂餐達人」。