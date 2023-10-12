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生活
2023-10-12 21:41:40

OpenRice 24周年慶典 大抽獎贏大阪雙人來回機票/超過$200萬【內附激賞攻略詳情】

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OpenRice 24周年慶典 大抽獎贏大阪雙人來回機票/超過$200萬【內附激賞攻略詳情】

OpenRice 24周年慶典 大抽獎贏大阪雙人來回機票/超過$200萬【內附激賞攻略詳情】

每當在街外正想開餐時，想尋找心水餐廳，你第一時間會想起什麼呢？相信每 一位香港人都不期然聯想起OpenRice。不經不覺，OpenRice 已成立 24 年，除了餐廳資訊齊全外，近年更致 力推出各種不同服務，包括網上訂座、外賣自取、餐飲券、堂食結帳及訂座預購等，今年更陪住港人衝出 香港，推出海外訂座服務，令平台愈見完善，以迎合香港人的各種需要。OpenRice 24年來陪你開飯，成為大家生活的一部分，同時亦不斷送上精彩的優惠活動，務求令每一位都能夠獲得最優質的餐飲體驗。

OpenRice 24周年狂歡慶典

OpenRice 24周年狂歡慶典

激賞活動 狂送超過$200萬獎賞

為慶祝OpenRice踏入24周年，由即日起至1130日期間，特別悉心準備了一系列激賞活動，狂送超過$200萬獎賞*，更特設壓軸開飯大抽獎！會員只需完成各項簡單任務，無須登記，即有機會獲得豐富禮品及Rice Dollars獎賞，以答謝每一位多年來對OpenRice的支持，讓全城參與一場前所未有的開飯周年慶典！

慶典激賞活動一：

開飯任務

輕鬆贏取最高＄192 Rice Dollars 開飯任務設有4個任務，當中包括：1）訂座預購；2）外賣自取；3）餐飲券^4OpenRice Pay，會員凡進行各服務交易 2 次，每筆交易實付金額滿＄100或以上，即可獲得$24 Rice Dollars

開飯任務將分兩階段進行，合共送出多達16,000個得獎名額，分別為104 日至1031日（各任務名額2,000個，共8,000個），以及111日至1130日（各任務名額2,000個，共8,000個），每位會員可分別於10月及11月各獲獎賞一次；當完成任務集點卡上所有任務，將有機會贏取最高＄192 Rice Dollars

開飯任務2項加碼獎賞

與此同時，OpenRice 於開飯任務加入2項加碼獎賞，分別為「開飯大獎」及「訂座獎賞」。會員只要完成 1）訂座預購；2）外賣自取；3）餐飲券^4OpenRice Pay交易各一次，即可參與「開飯大獎」活動，每月首500名參加者即可獲得＄100 City Super現金券乙張，兩階段合共送出1,000份禮品，總值 10 萬元；同時會員每出席2次訂座（不同餐廳），輸入推廣碼「BOOKMORE」，OpenRice即賞＄40 Rice Dollars，每位最多可參加5次，最高可獲贈＄200 Rice Dollars，每月名額各4,000，合共8,000個，先到先得，額滿即止。

慶典激賞活動二：開飯比賽

競逐終極開飯王 Samsung 55” OLED 4K 電視帶回家 是次「開飯比賽」設有 5 大賽區，當中包括：1）網上訂座之王；2）外賣自取之王；3）餐飲券之王；4 訂座預購之王；5OpenRice Pay埋單之王。於活動期間，會員經 OpenRice 手機應用程式或網頁進行任何訂 座並按時出席、使用訂座預購 餐飲券^、外賣自取 OpenRice Pay埋單服務一次即自動參加此比賽。 「開飯比賽」得獎結果將於活動完結後進行結算，首3名的會員從所屬比賽中脫穎而出，便能夠獲得豐富禮品

今年「開飯比賽」特設終極開飯王大獎，於活動期間累積總交易# (包括網上訂座、訂座預購、餐飲券、外賣自取 OpenRice Pay埋單) 次數最多之首名會員，則成為是次「開飯比賽」的總冠軍，贏得 Samsung 55” OLED 4K電視乙部（價值: HK20,980）。

比賽項目 比賽項目

慶典激賞活動三：開飯有禮

Rice Dollars換取心儀禮品 儲得多換得多 當會員每次使用OpenRice手機應用程式或網頁進行交易時，均會獲得相應OpenRice積分，配合其他 OpenRice 定時推出賺取額外獎賞活動，將會儲得可觀的OpenRice積分。積分除了可以在 OpenRice 再次消費時兌換成Rice Dollars用作對銷簽賬金額，結賬時以$1 Rice Dollars等值HK$1直接使用外，更可用於OpenRice周年狂歡慶典期間推出「開飯有禮」禮品換領活動之上。「開飯有禮」專區將備有各種不同的禮 品，讓參加者以超值優惠兌換，當中包括：吃喝玩樂、美妝美容、品味生活及家品電器等。各項禮品均設 有不同積分需求，會員可進入專區利用所擁有的積分，根據個人喜好換取心儀禮品。用得愈多，儲得愈快， 換得愈多！所有兌換禮品數量有限，換完即止。

慶典激賞活動四：開飯大抽獎 贏取大阪雙人來回機票

慶典當然少不了大抽獎活動，是次「開飯大抽獎」OpenRice 共送出多達 210 份獎品！而且參加辦法非常簡單，會員只需於活動期間經OpenRice手機應用程式或網頁進行任何交易一次 (包括：網上訂座並狀態為「有效訂座」/訂座預購/ 餐飲券/外賣自取/ OpenRice Pay埋單) 即可獲得抽獎資格，有機會贏得日本大阪雙人來回機票、OSIM梳化小天后及Samsung Galaxy Z Flip等名貴禮品

「開飯大抽獎」將於 2023 年 12 月 20 日由電腦隨機抽籤方式進行，得獎名單將會在 2023 年 12 月 29 日刊登於星島日報及英文虎報，同時於 OpenRice 網頁和 OpenRice Facebook 專頁公佈。

OpenRice 24 周年狂歡慶典」活動網站

活動條款及細則

 

開飯大抽獎

開飯大抽獎

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