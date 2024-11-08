OSIM推首張按摩梳化uDiva SOFA 慳位零靠牆設計/自由組合座位

香港地方狹窄，想擁有按摩椅總是不夠位。OSIM最近推出梳化天后uDiva SOFA，結合按摩椅與雙人梳化，OSIM梳化天后設有多個設計選項，不論是梳化類型、材質或外觀，顧客可按自己心意拼湊出理想梳化，配合貼心的零靠牆設計，充分節省室內空間，安坐家中也能享受專業按摩。

OSIM推首張按摩梳化uDiva SOFA 慳位零靠牆設計/自由組合座位

OSIM 梳化天后 uDiva SOFA 賣點｜自由組合梳化座位及功能 OSIM梳化天后可根據個人喜好和需求，選擇梳化座位數目，「最低消費」是單座位，但亦可加成雙座位、3座位，甚至是4座位以上，滿足各個需求。顧客亦可選擇是否讓每個座位都有按摩功能，或者在特定座位設置座椅。

OSIM梳化天后uDiva SOFA賣點｜自由組合梳化座位及功能

OSIM 梳化天后 uDiva SOFA 賣點｜零靠牆設計節省空間 考慮到香港普遍家庭貼牆放梳化的習慣，OSIM梳化天后特別採用零靠牆設計，梳化輕鬆向前滑動並緊貼牆壁，令擺放家具更靈活。梳化還配置OSIM獨家專利的收納式腳部按摩器設計，顧客可按需要轉換成按摩椅或梳化模式，更可將腳部按摩器翻轉成貴妃椅。

OSIM 梳化天后 uDiva SOFA 賣點｜自選各種梳化材質 OSIM梳化天后的材質及用料均經嚴格挑選，由觸感細膩的科技布到經典優雅的PVC皮革，每款物料皆通過intertek紡織品測試，包括耐磨性、色牢度、耐水性、抗起球性。目前有白色及棕色可選，無論是簡約、北歐風情，還是奢華的住所都能融入，營造專屬舒適空間。在填充物方面，座椅使用了彈力棉，密度高達80 kg/m3，比市場上高級梳化的40 kg/m3密度高出一倍，提升座椅的耐用性。