Outback Steakhouse手機APP升級 送$50現金優惠券/VIP會籍永久有效

Outback Steakhouse今年慶祝在港成立25周年，驚喜優惠陸續送上。首項驚喜為升級版手機應用程式，iOS及Android將於明天 (6月13日) 同步上架。為感謝各粉絲支持，所有會員在更新應用程式後，將會收到一張港幣$50現金優惠券及香脆薯條混煙肉芝士獎賞乙份。由6月13日至8月12日首次登記成為Outback VIP會員，更可額外收到免費飲品獎賞乙杯。

Outback Steakhouse手機APP全面升級 送$50現金優惠券/VIP會籍永久有效

Outback Steakhouse 會籍分兩種， Outback VIP會員費用全免，全年可享9折優惠；Outback 尊尚會籍費用港幣$488，可享迎新電子優惠券高達港幣$800，並可全年享有85折優惠。兩種會籍均可儲分，消費每$1可獲1積分，以換取多款Outback獎賞。積分於每年3月及9月結算。