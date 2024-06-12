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生活
2024-06-12 15:00:00

Outback Steakhouse手機APP升級 送$50現金優惠券/VIP會籍永久有效

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Outback Steakhouse手機APP升級 送$50現金優惠券/VIP會籍永久有效

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Outback Steakhouse今年慶祝在港成立25周年，驚喜優惠陸續送上。首項驚喜為升級版手機應用程式，iOSAndroid將於明天 (613) 同步上架。為感謝各粉絲支持，所有會員在更新應用程式後，將會收到一張港幣$50現金優惠券及香脆薯條混煙肉芝士獎賞乙份。由613日至812日首次登記成為Outback VIP會員，更可額外收到免費飲品獎賞乙杯。

Outback Steakhouse手機APP全面升級 送$50現金優惠券/VIP會籍永久有效

Outback Steakhouse手機APP全面升級 送$50現金優惠券/VIP會籍永久有效

Outback Steakhouse 會籍分兩種， Outback VIP會員費用全免，全年可享9折優惠；Outback 尊尚會籍費用港幣$488，可享迎新電子優惠券高達港幣$800，並可全年享有85折優惠。兩種會籍均可儲分，消費每$1可獲1積分，以換取多款Outback獎賞。積分於每年3月及9月結算。

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升級後的Outback Steakhouse 手機應用程式在介面及功能均作出優化，包括：

•整體操作更簡易 、更流暢，會員登入更快速。

Outback 會員只需出示在程式內的二維碼，便可即時賺取消費積分，無需再以人手登記。

Outback會員以積分換取奬賞後，只需在餐廳出示程式內的二維碼，即可使用。

Outback VIP 會籍由兩年有效期，升級至永久有效，會員只需保持在24個月內有消費記錄，無需再次重新啟用。

Outback會員積分計劃將會加入不同類型的獎賞及其他體驗，提供更多選擇和滿足不同會員需求。

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