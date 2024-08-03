OWNDAYS聯乘哈利波特Harry Potter推新系列眼鏡！送魔法主題眼鏡盒及眼鏡布

OWNDAYS聯乘Harry Potter推新系列眼鏡！送魔法主題眼鏡盒及眼鏡布

各位哈利波特迷注意！日本東京眼鏡品牌OWNDAYS全新推出，哈利波特​​ Harry Potter 聯名系列眼鏡，一共六款。每款有兩種不同色調及設計，設計靈感源自於「哈利波特魔法學園」的魔法物品和標誌性圖案，低調又細膩地融入在眼鏡細節之中，內藏鄧不利多的接骨木魔杖（Elder Wand）、9¾ 月台標誌、光輪2000飛天掃帚（Nimbus 2000）、妙麗的魔杖 、時光器頸鍊、嘿美（Hedwig）貓頭鷹等，全新系列眼鏡均附送印有魔法道具的精美眼鏡盒及眼鏡布。聯名系列由7月31日開始正式發售，各位麻瓜馬上入手啦！

OWNDAYS聯乘哈利波特Harry Potter推新系列眼鏡

《火盃的考驗》——魁地奇比賽形狀、光輪2000及金探子飛翼元素 眼鏡形狀設計靈感來自《火盃的考驗》中出現的魁地奇比賽場地，設計出圓形與輕量感的金屬框架。鏡框及鼻托隱藏著金探子（Golden Snitch Wings）的飛翼元素，配上哈利波特首支在魁地奇比賽運用的飛天掃帚「光輪2000」（Nimbus 2000）為鏡臂，鏡臂耳端亦刻上 Nimbus 2000 的範本風格字體，戴上猶如施展魔法在空中自由翱翔。而這款眼鏡則有金色配棕色、霧啡色配木紋兩種配色，可自由添加矽膠鼻托，讓配戴時更舒適貼合。 HARRY POTTER x OWNDAYS（金屬款）[金色/霧啡色] ｜HK$1080

《火盃的考驗》HARRY POTTER x OWNDAYS（金屬款）[金色/霧啡色] ｜HK$1080

《阿茲卡班的逃犯》 妙麗的魔杖和神奇時光器頸鍊 這款眼鏡以妙麗魔術道具為主題，波士頓金屬鏡框、鏡臂末端及耳端的設計靈感出自《阿茲卡班的逃犯》中，妙麗用來完成所有選修課程的神奇時光器頸鍊。鏡臂特別刻有妙麗專屬魔杖紋理。眼鏡配有金色和深啡兩色，鏡框由輕巧的不銹鋼製成，輕盈無負擔，適合長時間配戴。 HARRY POTTER x OWNDAYS（金屬款）[金色/霧啡色] ｜HK$1080 HARRY POTTER x OWNDAYS（金屬款）[金色/深啡色] ｜HK$1080

《阿茲卡班的逃犯》HARRY POTTER x OWNDAYS（金屬款）[金色/深啡色] ｜HK$1080

《神秘的魔法石》哈利 疤痕 、眼鏡標誌 、 錄取通知展開旅程 要在「麻瓜」世界隱藏巫師身分，這款眼鏡便最適合不過，輕量波士頓屬鏡框，透明矽膠鏡臂上金屬細節，營造出完美的奢華感，鏡臂上刻有哈利的眼鏡、額頭上受佛地魔攻擊後所留下的閃電疤痕及被霍格華茲錄取時所收到的入學許可證，戴上儼如隨即開展魔法旅程，眼鏡配有淡黃以及銀色，無論是「麻瓜」日常造型還是變身巫師都能輕易駕馭。 HARRY POTTER x OWNDAYS（金屬款）[銀色/淡黃色] ｜HK$1080

《神奇的魔法石》HARRY POTTER x OWNDAYS（金屬款）[銀色/淡黃色] ｜HK$1080

送信的貓頭鷹嘿美、星 型 標誌 精神與希望的指引 另一低調之選，威靈頓鏡框露著金屬線芯，鏡臂配上復古的圖騰紋理，而鏡臂末端刻有貓頭鷹嘿美和霍格華茲的入學許可證徽章。熟知哈利波特故事的你相信也知道嘿美對於哈利而言，不止是一隻送信的貓頭鷹，也是他身在「麻瓜」世界時，讓他相信擁有魔法世界的憑證。鏡框兩側的星型裝飾婉如照耀著心靈中的燈塔，帶領著你時刻都抱希望。 HARRY POTTER x OWNDAYS（膠框）[黑色/海軍藍色]｜HK$1080

送信的貓頭鷹嘿美、星型標誌HARRY POTTER x OWNDAYS（膠框）[黑色/海軍藍色]｜HK$1080

霍格華茲特快車、經典 9¾ 月台標誌 通往魔法世界的 9¾ 月台讓大家趨之若鶩，這款眼鏡的靈感便正正來自穿越倫敦和魔法世界的霍格華茲特快車，威靈頓鏡框上鑲嵌了兩顆車輪圖案，端頭則以特快車經過那道高架橋的弧度作點綴，最後在耳端位置鑲嵌了 9¾ 月台的經典標誌。而用色方面亦別有心思，鮮紅色參考霍格華茲特快車；灰色則為特快車的蒸氣，不知戴著會否突然就可以穿越到魔法世界呢？ HARRY POTTER x OWNDAYS（膠框）[漸變紅色/漸變灰色］｜HK$1080

霍格華茲特快車HARRY POTTER x OWNDAYS（膠框）[漸變紅色/漸變灰色］｜HK$1080

《死神的聖物》死神聖物及符號、接骨木魔杖、食死人標誌 迎來壓軸款式，OWNDAYS 特別選了最終章《死神的聖物》所出現的魔法物品，以鄧不利多的接骨木魔杖為鏡臂，耳端則有著死神聖物的符號——代表隱形斗篷的三角形和復活石的圓形。而魔鬼藏在細節，是那讓人聞風喪膽的食死人為鏡框與鏡臂連接點，設計以灰色和深綠色為兩款配色，無論是哪一種都讓人隱隱流露出詭魅之美。 HARRY POTTER x OWNDAYS（膠框）[灰色/深綠色］｜HK$1080

《死神的聖物》HARRY POTTER x OWNDAYS（膠框）[灰色/深綠色］｜HK$1080

期間限定送魔法世界 為 主題眼鏡盒及眼鏡布 此聯名系列眼鏡屬極具價值的收藏品，OWNDAYS 特別將眼鏡盒設計成如同魔杖盒，揭開盒蓋便可看到各種魔法之物，如哈利波特標誌性的眼鏡、霍格華茲、嘿美、魔杖、金探子及 9¾ 月台等，絕對值得一套好好收藏。 全線 分店設霍格華茲分校旗幟 還原魔法學院場境 為慶祝HARRY POTTER × OWNDAYS名系列魔幻登場，特意將全線門市打造成霍格華茲四大學院：掛上葛萊分多、赫夫帕夫、雷文克勞及史萊哲林的旗幟，而全店的層架和鏡上，也隱藏著魔法物品及各學院的代表動物，還原霍格華茲宴會廳，好好感受魔法魅力，把哈利波特的魔法世界延續下去。