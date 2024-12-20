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2024-12-20 10:00:00

OWNDAYS聯乘Pompompurin 推全新布甸狗眼鏡/送眼鏡盒+眼鏡布/限定毛茸茸收納包

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OWNDAYS聯乘Pompompurin 推全新布甸狗眼鏡/送眼鏡盒+眼鏡布/限定毛茸茸收納包

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日本眼鏡品牌OWNDAYS再度與人氣IP聯乘！全新系列以超人氣Sanrio的可愛擔當Pompompurin布甸狗作為主角，用布甸狗的棕色和黃色為主色調，推出一系列獨家聯乘款眼鏡。同時購買OWNDAYS X Pompompurin 聯乘系列更會附送專屬眼鏡盒和眼鏡布組合，其中眼鏡布更是可愛度爆登的布甸形狀，各位Fans絕不能錯過！

OWNDAYS X Pompompurin 聯乘系列帶來「焦糖布甸」、「布甸新地組合」、「QQ布甸」、「悠閒時光」和「外出時光」五款不同色系和框架的眼鏡。

當中必買「焦糖布甸」款鏡腿兩邊分別鑲有Pompompurin Muffin的樣子，十分可愛！隱藏細節還有鏡腿末端位置，米字標記象徵最可愛的屁股，各位低調型Fans一定要入手。另一款「布甸新地組合」除了有像棉花糖的螺絲形鏡腿設計外，眼鏡框兩旁位置更加入原個布甸圖案，貼心細節絕對溫暖Fans的心。

OWNDAYS X Pompompurin 聯乘系列率先睇

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凡購買 OWNDAYS X Pompompurin 聯乘系列，更會附送專屬眼鏡盒和眼鏡布組合，布甸形狀的眼鏡布更是一大亮點！

另外，OWNDAYS更推出聯乘限定商品，只需加購HK$50即可換領Pompompurin立體公仔外型「趴睡造型清潔抹布」，用軟綿綿的布甸狗肚皮清除灰塵，還會見到他標誌性的可愛屁股；加購HK$80可獲得超萌「毛茸茸的收納包」，以Pompompurin 的屁股作為靈感設計，內裡印有多款Pompompurin蹦蹦跳圖案，粉絲必買周邊精品！

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