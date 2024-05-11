OWNDAYS×機動戰士高達系列 新推1:7渣古頭特大眼鏡盒！聯名眼鏡盒及眼鏡布 (內附預售日期)

高達迷注意！日本東京眼鏡品牌OWNDAYS正式宣佈，再次與GUNDAM合作。今次誠意聯乘機動戰士高達系列，推出聯名款 — 1:7馬沙專用渣古頭型眼鏡盒 x 聯名眼鏡組合。渣古頭型眼鏡盒可容納收藏4副眼鏡，而且配備強大的動作機關。喜歡高達的你千萬不要錯過，即睇內文預售日期及詳情，準備搶購！
最近劇場版《機動戰士鋼彈/高達 SEED FREEDOM》正式引進香港，再度引發一場 GUNDAM 風暴！OWNDAYS 與《機動戦士高達》展開第6次聯名合作，並以自護公國為主題，除推出展開自護公國主要兩種顏色的眼鏡及太陽眼鏡外，即將面世的1:7大尺寸眼鏡盒強勢回歸，並以馬沙專用的渣古II 紅彗星頭型為外貌，內可容納收藏4副眼鏡，勢必掀起高達迷的一番熱烈搶購！
OWNDAYS繼早前推出與高達聯名款特大頭型眼鏡收納盒掀起排隊搶購潮，OWNDAYS正式宣佈再與GUNDAM合作推出聯名款 — 馬沙專用渣古頭型眼鏡盒 x 聯名眼鏡組合鐵定於5月13日僅於網店預先搶購，共有三種不同組合：
- ZAKU-Perfect 組合 HK $6490 元（包含：馬沙專用渣古頭型眼鏡盒、聯名眼鏡2副與太陽眼鏡2副）、
- ZAKU-CHAR 組合 HK $4990元（包含：馬沙專用渣古頭型眼鏡盒、聯名眼鏡與太陽眼鏡C1紅色系各1副）、
- ZAKU-ZEON 組合 HK $4990元（包含：馬沙專用渣古頭型眼鏡盒、聯名眼鏡與太陽眼鏡C2卡其色系各1副）。
1:7超大尺寸「ZAKU HEAD CASE」渣古頭特大眼鏡盒登場
是次聯名系列焦點非這「ZAKU HEAD CASE」莫屬，1比7的超大比例讓人過目不忘，每個機身的細緻度尤如原形機體般細膩，當中極具代表著自護機體的渣古單眼也可左右移動，再配備強大的動作機關，單眼開合時更會閃閃發光，同時發出薩克獨特的啟動音效，並且備有四副眼鏡的收納空間，正好完美盛載是次聯名系列推出的眼鏡和太陽眼鏡，當然也可作日常美化家居的裝飾收藏品。
馬沙專用渣古頭型眼鏡盒，將於5月17日僅限OWNDAYS香港網店預購，同日，全港OWNDAYS 實體門市將開售聯名系列自護公國眼鏡，屆時OWNDATS 朗豪坊、K11 Art Mall及希慎廣場將會展示 1：7超大尺寸「ZAKU HEAD CASE」渣古頭特大眼鏡盒，高達迷絕對不容錯過，Set 好鬧鐘準備搶購！
* 粉絲留意！如選擇於東港城、荃灣廣場、新都會廣場、屯門市廣場 、K11 Art Mall及朗豪坊取貨，需時 5個工作天日； 而選擇於新都會廣場取貨，則可安排即日自取。
聯名眼鏡及太陽眼鏡組合 標誌性自護公國顏色
至於聯名眼鏡及太陽眼鏡組合， OWNDAYS 便用上了兩種自護公國標誌性的顏色為創作靈感——自護公國軍隊中的領袖、戰績輝煌的王牌機師 Ace Pilot馬沙·阿茲納布爾所穿的紅色服裝，以及自護公國士兵制服的軍綠色設計。眼鏡系列鏡框的上半邊及鏡腳位置均為紅或軍綠色，而其餘部分則為卡其色，可讓高達迷低調地與心愛的動漫人物聯繫，又能配合日常生活，即使上班時配戴都絕不會過於浮誇。另外自護公國軍太陽眼鏡同樣備有紅及軍綠兩色，是以與地球聯邦軍長期戰鬥中的機動戰士駕駛作構思，靈感來自於ZAKUⅡ 的馬沙專用渣古及量產型渣古。前者是鏡框呈紅色及黑色鏡片；後者則為鏡片呈軍綠色，鏡框為墨綠色。兩者於鏡腳均備有防滑軟膠，以配合大家靈活的機動性要求。
同時自護公國軍眼鏡及太陽眼鏡皆附有聯名眼鏡盒及眼鏡布，將自護公國的徽章印製在具有高質感的黑色皮革眼鏡盒上，極具收藏價值。