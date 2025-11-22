OWNDAYS x 哈利波特第二彈登場 四大學院校園設計/限定巫師眼鏡盒/獨家必搶石內卜款眼鏡

日本東京眼鏡品牌OWNDAYS與哈利波特​​再度聯乘，推出全新Harry Potter × OWNDAYS聯乘系列眼鏡。靈感源自霍格華茲四大魔法學院與校園生活，每款都呈現學院獨特氣質與魔法細節，大藏彩蛋位！更還原多個經典電影場景設計，全新系列即日起於全港OWNDAYS門市及網店發售，即睇詳情。

延續首波熱潮，今次系列再升級，以霍格華茲四大魔法學院為靈感，分別推出霍格華茲四大魔法學院系列，最新「校園生活系列」亦加入「劫盜地圖」、「魁地奇」及「霍格華茲」等經典設計。而網店限定「賽佛勒斯·石內卜」則以霧黑色調與暗黑細節構築神秘美學，粉絲必收藏！

葛來分多款式用上紅與金的代表色對比，展現勇氣與果敢；史萊哲林款則以綠與銀呈現貴氣外觀，暗藏蛇紋雕刻；雷文克勞款選用漸層藍色鏡框，流露其清雅氣質；而赫夫帕夫款的啡黃配搭則散發溫暖與忠誠的力量。每一款鏡框的細節，都極具心思。

同場加映以霍格華茲四大魔法學院為主題的多功能小袋，設計靈感來自傳統的英式書包「Satchel Bag」，以英倫經典的雙皮帶扣環設計，翻蓋正中間壓印各學院的徽章，附一條可拆卸的手腕帶，更配送學院配色眼鏡布，只需$200即可加購！

霍格華茲校園生活系列

設計靈感來自校園經典場景與魔法物件，「劫盜地圖」款鏡框邊以低調精緻的腳印點綴，鏡臂浮雕字樣極具神秘感；「霍格華茲」款在鼻樑橋刻上窗花細節，鏡臂末端呈尖頂屋輪廓，重現城堡剪影；而「魁地奇」鏡臂以掃帚柄般的線條打造動感輪廓，左鏡臂更鑲上金探子圖案，滿載魔法元素。

是次系列更推出網店限定——以魔藥學教授賽佛勒斯・石內卜(Severus Snape)為靈感的鏡框。霧面黑主調散發低調氣場，鏡臂刻有名字與魔杖造型，末端以大釜輪廓配上七寶細工點綴，神秘優雅並存，完美重現教授的迷人氣質。