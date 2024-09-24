OWNDAYS X Topologie首度聯乘 聯名掛繩眼鏡及多用途收納包 美感與實用兼備

主打時尚日本眼鏡的OWNDAYS首度與Topologie聯乘，將攀岩工具元素結合時尚，推出眼鏡、太陽眼鏡、眼鏡掛繩及多用途收納包等多款Urban Outdoor風格單品，其中眼鏡收納包更可與掛繩組合成小腰包，展現簡約機能穿搭。

OWNDAYS X Topologie首度聯乘 聯名掛繩眼鏡及多用途收納包 美感與實用兼備

以簡約時尚作起點 今次合作企劃以簡約時尚作起點，揉合OWNDAYS的質感細緻設計，及Topologie的機能時尚，以OWNDAYS時尚眼鏡為主軸，配上Topologie標誌性的繩索及收納包，打造出一系列Urban Outdoor風格單品。多款配色及物料適合營造多種風格，單品之間亦非常百搭。

大熱的威靈頓與波士頓框型 是次聯乘系列的眼鏡分別有近年大熱的威靈頓與波士頓框型供選擇。流暢俐落的輪廓，加上別具心思的半啞半透霧面質感，為造型微微增添休閒調皮感。此外，原裝鏡片及附上的掛片具抗藍光與偏光功能，保護眼睛免受數位產品及紫外線傷害，流線型鏡腳完美包覆頭型，側邊的幾何掛孔亦方便固定掛繩，體現機能與時尚的完美平衡。

搭配的眼鏡掛繩則與Topologie的王牌繩索一樣，於日本製造，以攀岩專用繩索同樣的織法編織，強韌耐用，具有彈性且不吸水性，繩結部分則可調節至不同長度。除了滿足防掉功能外，亦化身「眼鏡鍊」，令眼鏡化身胸前的便利小飾物，傳遞出隨性和自信的態度。