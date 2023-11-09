OZAKAY每日驚喜優惠 嚐鮮套餐買2送2/精選飲品買1送1/唐揚炸雞搭配瓶裝啤酒$88

位於灣仔繁華地帶的居酒屋OZAKAYA集傳統、趣味及創新之精髓。自開業以來，一直秉持使用來自日本的新鮮食材和世界各地的優質食材，創作出多款色香味俱全 的料理及供應各種來自日本的清酒和各式雞尾酒等飲品。由即日起，OZAKAYA推出一系列優惠活動，讓客人沉浸於精彩的美食體驗。

每日驚喜優惠美味 美味星期一 提供輕量版嚐鮮套餐買2送2優惠 (原價每位港幣680元)，品嚐主廚精選的招牌美食。 清酒星期二 凡選擇嚐鮮套餐的客人可以優惠價港幣88元體驗清酒組合。 乾杯星期三 招牌雞尾酒買1送1，品嚐調酒師細心調製的雞尾酒，同享視覺及味蕾的滿足。 歡樂星期四 全日歡樂時光，客人可享精選飲品買1送1優惠，及以特惠價格暢飲調酒師特選飲品。 完美星期五 由下午5時起於特色吧枱以$88品嚐唐揚炸雞搭配瓶裝啤酒。 暢飲星期六 由下午5時起可享無酒精雞尾酒及日本威士忌買1送1優惠。 輕鬆星期日 由中午12時至下午4時及晚上6時至9時30分全日供應早午餐，選擇加購無限暢飲的客人更可延長時間享用各式指定酒水，讓悠閒氛圍升級。

凡消費滿指定金額即獲晚市堂食優惠券 客人凡於OZAKAYA消費滿港幣500元，即可獲得價值港幣100元的晚市堂食優惠券供下次使用。另有午市印章──於午餐時間凡惠顧午市套餐一客即可獲得一個印章，集滿5個印章可兌換免費甜品一份，10個印章則可兌換免費午市套餐一客。不論是探索日本居酒屋文化的精髓，還是與朋友共度美好時光，或是追尋大阪烹飪的風味，OZAKAYA每日精選不同優惠，等待著客人的蒞臨。