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生活
2023-11-09 22:14:30

OZAKAY每日驚喜優惠 嚐鮮套餐買2送2/精選飲品買1送1/唐揚炸雞搭配瓶裝啤酒$88

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OZAKAY每日驚喜優惠 嚐鮮套餐買2送2/精選飲品買1送1/唐揚炸雞搭配瓶裝啤酒$88

OZAKAY每日驚喜優惠 嚐鮮套餐買2送2/精選飲品買1送1/唐揚炸雞搭配瓶裝啤酒$88

位於灣仔繁華地帶的居酒屋OZAKAYA集傳統、趣味及創新之精髓。自開業以來，一直秉持使用來自日本的新鮮食材和世界各地的優質食材，創作出多款色香味俱全 的料理及供應各種來自日本的清酒和各式雞尾酒等飲品。由即日起，OZAKAYA推出一系列優惠活動，讓客人沉浸於精彩的美食體驗。

每日驚喜優惠美味

美味星期一

提供輕量版嚐鮮套餐買22優惠 (原價每位港幣680)，品嚐主廚精選的招牌美食。

清酒星期二

凡選擇嚐鮮套餐的客人可以優惠價港幣88元體驗清酒組合。

乾杯星期三

招牌雞尾酒買11，品嚐調酒師細心調製的雞尾酒，同享視覺及味蕾的滿足。

歡樂星期四

全日歡樂時光，客人可享精選飲品買11優惠，及以特惠價格暢飲調酒師特選飲品。

完美星期五

由下午5時起於特色吧枱以$88品嚐唐揚炸雞搭配瓶裝啤酒。

暢飲星期六

由下午5時起可享無酒精雞尾酒及日本威士忌買11優惠。

輕鬆星期日

由中午12時至下午4時及晚上6時至930分全日供應早午餐，選擇加購無限暢飲的客人更可延長時間享用各式指定酒水，讓悠閒氛圍升級。

花の精靈 北海道帶子慕絲煙燻牡丹海老 觀音兵 茉香少女 軟殼蟹卷 十勝豚肉生薑燒

凡消費滿指定金額即獲晚市堂食優惠券

客人凡於OZAKAYA消費滿港幣500元，即可獲得價值港幣100元的晚市堂食優惠券供下次使用。另有午市印章──於午餐時間凡惠顧午市套餐一客即可獲得一個印章，集滿5個印章可兌換免費甜品一份，10個印章則可兌換免費午市套餐一客。不論是探索日本居酒屋文化的精髓，還是與朋友共度美好時光，或是追尋大阪烹飪的風味，OZAKAYA每日精選不同優惠，等待著客人的蒞臨。

OZAKAYA

地址：香港灣仔莊士敦道781

電話訂座：3702-5245 / 9506-1245

網上訂座

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