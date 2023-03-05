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2023-03-05 18:25:29

Pacific Coffee激賞3月 15%回贈/飲品買一送一/半價

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Pacific-Coffee激賞3月

Pacific-Coffee激賞3月

承接「Hello Hong Kong」(「你好， 香港」)香港宣傳活動，Pacific Coffee明天(6日)起一連三星期推出不同限定優惠，一連串豐富獎賞等你賺，大家記得bookmark定日子！

第一激：36日至12 #Perfect Cup Card會員尊享15%回贈

36–12日期間購買或增值Perfect Cup卡$300以上，即享15%儲值金額回贈。

  • 優惠適用於全線香港Pacific Coffee分店(只限上述推廣期之交易)
  • 優惠適用於購買或增值Perfect Cup卡
  • 優惠不可兌換現金或與其他優惠同時使用
  • 每張Perfect Cup卡最多儲值金額$2,000(包括儲值金額回贈
第一激：3 月 6 日至 12 日 #Perfect Cup Card 會員尊享 15%回贈

第一激：3 月 6日至12日 #Perfect Cup Card 會員尊享15%回贈

第二激：313日至17 #指定手調飲品買一送一

313–17日下午2:30–6時期間，凡惠顧美式咖啡、鮮奶咖啡、鮮奶泡沫咖啡、朱古力鮮奶咖啡，買一送一(標準裝或以上)。贈飲須與付款惠顧之飲品為相同選項(包括口味及容量)

  • 優惠適用於全線香港Pacific Coffee分店(辦公室分店、各大專院 校分店、各醫院分店、亞洲博覽館分店、機場分店、灣仔鷹君中心、灣仔華比富通大廈、銅鑼灣 Sugar+除外)
  • 買一送一優惠只限美式咖啡、鮮奶咖啡、鮮奶泡沫咖啡、朱古力鮮奶咖啡
第二激：3 月 13 日至 17 日 #指定手調飲品買一送一

第二激：3 月 13 日至 17 日 #指定手調飲品買一送一

第三激︰320日至24 #購買食品半價加配手調飲品一杯

320–24日下午2:30起購買指定食品(沙律、 鹹點、三文治、熱食、甜品、乳酪杯)可享半價加配手調飲品一杯(標準裝或以上)。

  • 優惠適用於全線香港Pacific Coffee分店(辦公室分店、各大專院 校分店、各醫院分店、亞洲博覽館分店、機場分店、灣仔鷹君中 心、灣仔華比富通大廈、銅鑼灣 Sugar+除外)

第三激︰3 月 20 日至 24 日 #購買食品半價加配手調飲品一杯

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