Pair Pair Full x 姜麗文潮襪系列 登陸又一城LOG-ON Pop-Up Store 同場有逾百款「鴛鴦」襪

香港潮襪品牌Pair Pair Full最近和藝人姜麗文(Lesley)首次合作，推出聯創系列「Let’s Talk Love」，一共帶來5對襪款。姜麗文更親自設計限量版禮盒，內裡包含心意咭，實用又精美。LOG-ON更由即日至9月25日期間，在又一城分店設立期間限定的「LOG-ON x Pair Pair Full Pop-Up Store」，讓大家可以親身選購心儀禮「襪」，姜麗文更會於8月28日現身Pop-Up Store擔任一日店長，粉絲們不要錯過！
「Let’s Talk Love」主題禮盒
整個系列由藝人姜麗文與香港潮襪品牌Pair Pair Full團隊聯手創作，並於歐洲生產，以「Let’s Talk Love」為主題，以5種不同的美術風格帶來5款不對稱襪子。每款襪子分別表達和感受愛的不同方式，包括「Action(行動)、Quality Time(寶貴時刻)、Touch(身體接觸)、Words Of Affirmation(肯定言語)、Gifts(真摯禮物)」。包裝由姜麗文親手設計，將五大愛的方式化成手繪插畫，如情信、戒指、香檳等，加上鮮艷的桃粉色和黃色為主調，玩味十足。
Pop-Up Store登陸又一城LOG-ON 姜麗文任星級店長
LOG-ON又一城分店除了有售是次聯創系列的襪子及禮盒外，更特設全港獨家的「LOG-ON x Pair Pair Full – Let’s Talk Love」Pop-up Store，以姜麗文的插畫作布置成拍照區，讓大家於購物同時打卡。姜麗文更會於8月28日現身Pop-Up Store擔任一日店長，親身為客人介紹適合他們的襪款。
百款大人及小朋友「鴛鴦」襪同時登場
期間限定店更有逾100款Pair Pair Full的精選襪款，每雙襪子的設計能變成左右不同，給客人自行配搭，無論你有不同喜好、有不同心愛的動物、還是愛吃一族或鍾情不同藝術元素，都能選擇到合心意的款式。
香港情懷「港乜港襪」系列
品牌由3位80後年輕人創立，除了希望藉着玩味風格帶給大家正能量外，還希望將一個個屬於香港人的集體回憶放進設計之中，希望這些珍貴畫面能充當大家的精神食糧。
「LOG-ON x Pair Pair Full – Let’s Talk Love」Pop-up Store
日期：2022年8月25日至9月25日
時間：中午11時至晚上10時
地址：九龍塘又一城UG層01號舖
姜麗文星級店長
活動日期：2022年8月28日（星期日）
活動時間：下午2時至4時30分
活動地址：九龍塘又一城UG層01號舖（詳情請留意LOG-ON Facebook專頁www.facebook.com/logonhk）