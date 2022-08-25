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2022-08-25 15:00:00

Pair Pair Full x 姜麗文潮襪系列 登陸又一城LOG-ON Pop-Up Store 同場有逾百款「鴛鴦」襪

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Pair Pair Full x 姜麗文潮襪系列 登陸又一城LOG-ON Pop-Up Store 同場有逾百款「鴛鴦」襪

Pair Pair Full x 姜麗文潮襪系列 登陸又一城LOG-ON Pop-Up Store 同場有逾百款「鴛鴦」襪

香港潮襪品牌Pair Pair Full最近和藝人姜麗文(Lesley)首次合作，推出聯創系列「Lets Talk Love」，一共帶來5對襪款。姜麗文更親自設計限量版禮盒，內裡包含心意咭，實用又精美。LOG-ON更由即日至925日期間，在又一城分店設立期間限定的「LOG-ON x Pair Pair Full Pop-Up Store」，讓大家可以親身選購心儀禮「襪」，姜麗文更會於828日現身Pop-Up Store擔任一日店長，粉絲們不要錯過！

姜麗文親自設計包裝

姜麗文親自設計包裝

Lets Talk Love」主題禮盒

整個系列由藝人姜麗文與香港潮襪品牌Pair Pair Full團隊聯手創作，並於歐洲生產，以「Lets Talk Love」為主題，以5種不同的美術風格帶來5款不對稱襪子。每款襪子分別表達和感受愛的不同方式，包括「Action(行動)Quality Time(寶貴時刻)Touch(身體接觸)Words Of Affirmation(肯定言語)Gifts(真摯禮物)」。包裝由姜麗文親手設計，將五大愛的方式化成手繪插畫，如情信、戒指、香檳等，加上鮮艷的桃粉色和黃色為主調，玩味十足。

「Let’s Talk Love」系列禮盒裝 $688 Action(行動) Gifts(禮物) Quality Time(陪伴) Touch(接觸) Words Of Affirmation(讚美) 姜麗文首次聯乘香港潮襪品牌Pair Pair Full

Pop-Up Store登陸又一城LOG-ON 姜麗文任星級店長

LOG-ON又一城分店除了有售是次聯創系列的襪子及禮盒外，更特設全港獨家的「LOG-ON x Pair Pair Full Lets Talk LovePop-up Store，以姜麗文的插畫作布置成拍照區，讓大家於購物同時打卡。姜麗文更會於828日現身Pop-Up Store擔任一日店長，親身為客人介紹適合他們的襪款。

百款大人及小朋友「鴛鴦」襪同時登場

期間限定店更有逾100Pair Pair Full的精選襪款，每雙襪子的設計能變成左右不同，給客人自行配搭，無論你有不同喜好、有不同心愛的動物、還是愛吃一族或鍾情不同藝術元素，都能選擇到合心意的款式。

Hobbyist 不同嗜好系列 The Magician $118 Animal Lovers 我最喜愛動物系列 Feet of the Tiger $118 Food Lovers 愛吃一族系列 Craft beer $118 The Artistry藝術家系列 Pop art $118

香港情懷「港乜港襪」系列

品牌由380後年輕人創立，除了希望藉着玩味風格帶給大家正能量外，還希望將一個個屬於香港人的集體回憶放進設計之中，希望這些珍貴畫面能充當大家的精神食糧。

山頂好時光 $118 四色飛行夢 $118 聽得見的雪糕 $118

LOG-ON x Pair Pair Full Lets Talk LovePop-up Store

日期：2022825日至925

時間：中午11時至晚上10

地址：九龍塘又一城UG01號舖

 

姜麗文星級店長

活動日期：2022828日（星期日）

活動時間：下午2時至430

活動地址：九龍塘又一城UG01號舖（詳情請留意LOG-ON Facebook專頁www.facebook.com/logonhk

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