Pandan Man全新可愛玩味造型班蘭蛋糕 打卡首選珍珠奶茶look美祿班蘭流心蛋糕

班蘭蛋糕專門店Pandan Man設計了四款造型可愛玩味、破格吸睛的班蘭蛋糕，最cute首選以童年回憶為靈感、仿照珍珠奶茶設計的美祿班蘭流心蛋糕，蛋糕的飲管更可以啜美祿流心，啱晒生日打卡！

先講美祿班蘭流心蛋糕，創作人將童年最愛飲品融入珍珠奶茶的體驗而設計出來，以班蘭戚風蛋糕為基底，內藏澎湃的美祿流心，切蛋糕前可以用飲管細嘗麥香四溢的美祿滋味，充滿童真。第二款綠意盎然的班蘭椰糖椰絲糯米糍蛋糕，靈感源自品牌的糯米糍，以蓬鬆的班蘭戚風蛋糕，包裹椰糖忌廉、烤椰絲和椰糖，中間更藏有一層煙韌的糯米糍，蛋糕頂部鋪滿椰子糖霜，每一口都甜絲絲。

飛天麵蛋糕自選口味

原本只限於母親節推出的班蘭緞帶蛋糕因大受歡迎，現在成為常設之選。這款別緻的蛋糕，讓客人按個人喜好口味訂製，可從班蘭椰糖椰絲、芒果、芋頭、焦糖四款口味中自選，並以綿滑的牛油忌廉包裹，再選擇心儀的緞帶顏色。蛋糕繫上大大的蝴蝶結，華麗優雅，最適合送給媽媽及長輩！

另一款慶生之選長壽麵蛋糕，以流行的飛天麵方式演繹，用了牛油忌廉製作一碗長壽麵，附有一對金黃色的筷子凌空夾起麵條，同樣可以自選蛋糕口味。這款蛋糕寓意健康、美滿與豐盛，為壽星對象帶來滿滿的祝福。

