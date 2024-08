系列以充滿生命力的叢林動物及昆蟲作主題,夜光螢火蟲吊飾以渾圓的白色夜光琉璃珠製作,在黑暗中泛現乳白綠光,圓形飾牌鑄刻「You light up my life」字句,以螢火蟲象徵希望,象徵在最黑暗之時,憑著樂觀態度都可綻放光芒。另一款樹懶串飾,形態有如掛在樹枝上,提醒大家放慢腳步,背面更鑄刻上「Good things take time」,在可愛的外表下深藏大道理。