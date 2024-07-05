Pandora香港情懷系列 推出霓虹招牌吊飾 紫外光下識發光

早前有日本網民發文，指事隔5年後再訪港，卻發現街上的霓虹燈招牌只剩下極少數，令他極為失望。Pandora今年的品牌企劃「BE LOVE」，在珠寶系列上加入香港獨有的本土情懷，推出「香港」霓虹招牌吊飾，吊飾在紫外光照射下更會「亮燈」，讓大家「隨身攜帶」這個香港特色，展示對這片土地的熱愛，品牌更請來ANSONBEAN及Beanies一同演繹系列！

Pandora在香港情懷珠寶系列加入獨有的本土的特色文化元素，融合傳統元素與現代美學，取材於香港著名景觀及標誌性地區物品。當中最標誌性的「香港」霓虹招牌吊飾，設計靈感源自香港街頭經典霓虹燈招牌和映照這都市天際的燈光，吊飾以螢光橙色琺瑯描繪「香港」二字，在紫外光照射下泛現光芒，讓大家戴在身上向香港「示愛」。另外亦有以維多利亞港及山頂纜車的吊飾，而麻將、珍珠奶茶及平安護身符，亦充滿香港色彩。