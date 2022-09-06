Pata Negra House Group火腿窖導賞+美食體驗 新增黃金豬 法國鱘龍魚子醬 野生藍鰭吞拿

專門搜羅伊比利亞火腿和西方高級美食的Pata Negra House Group，繼去年破天荒於新蒲崗工廈設立亞洲首個室內火腿窖，舉辦「尊貴美食體驗 Prestige Experience」火腿導賞團，今年新增多款美食項目！參加者首先可於美食品鑒房品賞不同地方的陳年芝士、特選的煙燻三文魚、各式辣肉腸及伊比利亞火腿等冷盤美食，探索更多西班牙飲食文化，及後由專人導賞下參觀「The Iberico Ham Cellar」，除即場享用手切100%黑毛豬血統的伊比利亞火腿外，更可品嘗新增的珍貴極罕的Rubio Dorado 60個月風乾「黃金豬」手切火腿片！為保育此稀有豬種，每年只會出產60隻，採用天然栗子及橡果餵飼三年，豬隻在長時間的健康牧養下，含有高達62%以上油酸脂肪，成就充滿風味的高質量火腿，口感美味無比。