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2022-09-06 17:47:09

Pata Negra House Group火腿窖導賞+美食體驗 新增黃金豬 法國鱘龍魚子醬 野生藍鰭吞拿

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Pata Negra House Grou火腿窖導賞

Pata Negra House Grou火腿窖導賞

專門搜羅伊比利亞火腿和西方高級美食的Pata Negra House Group，繼去年破天荒於新蒲崗工廈設立亞洲首個室內火腿窖，舉辦「尊貴美食體驗 Prestige Experience」火腿導賞團，今年新增多款美食項目！參加者首先可於美食品鑒品賞不同地方的陳年芝士、特選的煙燻三文魚、各式辣肉腸及伊比利亞火腿等冷盤美食，探索更多西班牙飲食文化，及後由專人導賞下參觀「The Iberico Ham Cellar」，除即場享用手切100%黑毛豬血統的伊比利亞火腿外，更可品嘗新增的珍貴極罕的Rubio Dorado 60個月風乾「黃金豬」手切火腿片！為保育此稀有豬種，每年只會出產60隻，採用天然栗子及橡果餵飼三年，豬隻在長時間的健康牧養下，含有高達62%以上油酸脂肪，成就充滿風味的高質量火腿，口感美味無比。　

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火腿窖導賞+美食體驗│六道菜新增多項矜貴食材

導賞團結束後，可往另一邊開放式廚房享用式由米芝蓮星級餐廳副主廚Heloise Fischbach精心設計及配搭六道菜，全新食材包括鱘龍魚魚子醬、野生藍鰭吞拿魚、珍寶紅蝦、黑毛豬面頬肉及頂級肉眼等，不同的菜式更會配搭特選的美酒，亦可享用八折優惠隨時選購各式火腿產品。

 

「尊貴美食體驗 Prestige Experience

地點：新蒲崗五芳街28號利森工廠大廈6601

場次：https://iberico-ham.com/

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