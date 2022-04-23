Patagonia全新Rainwear系列 再生防水外套實用與耐用並用

一件擁有傑出防水與優異透氣的外套，於戶外運動可謂十分重要。今個春天Patagonia便打正以「Stay out，stay dry」，為露營及行山愛好者推出全新防水 Rainwear 系列，讓你於雨季亦同樣可享受自己專屬的戶外時光。
Patagonia一向以環保理念設計產品，幫助大家於任何時候都可以享受探索山野的樂趣。今年春季推出的全新防水Rainwear系列，以自家H2No®及GORE-TEX®科技加上環保用料設計出多款最新機能外套.當中包括Storm 10 Jacket、Dual Aspect Jacket、Torrentshell 3L Jacket、CalciteJacket以及Storm Racer Jacket，更帶來褲款及多款不同容量背包。
一件防水又透氣的外套隨時是山野上的救命裝備，因此Patagonia重打的Storm 10 Jacket便以Ultralight輕量設計，透過3層式再生防水面料結合DWR 耐久潑水處理達致防水、透氣俱佳。加上可輕易收納成拉鏈小包，方便隨身攜帶。
Dual Aspect Jacket 設計上則更針對於惡劣環境及天氣條件下進行攀登的需要，雖然同樣採用自家 H2No® 防水薄膜科技，但防水性能則更上一層樓，盡可能確保穿著者即使面對惡劣天氣時仍能如常攀登。
Torrentshell 3L Jacket便以高靈活性見稱，男、女裝各自帶來2-tone 拼色設計，功能性上透過採用 3-layer H2No® 防水薄膜科技，帶來傑出防水與優異透氣機能，防水機能的耐久度更經得起時間考驗，即使面對天氣驟變仍能提供一整天的舒適感。
Storm Racer Jacket 採用獨特又滿有機能風的雙拉鏈設計，讓跑者可以無拘束隨時拿取跑步背包內的水和其他補給之餘，仍然保持本身的擋風效能。Storm Racer Jacket 同樣採用 3 層式 H2No® 再生防水面料。
Calcite Jacket採用防水、擋風、同時高透氣性的GORE-TEX Paclite® Plus科技，結合100% 再生聚酯纖維面層而成，防水表現無庸置疑，即使身處山野、叢林等環境面對惡劣天氣仍然勝任有餘。另一方面 Calcite Jacket 更始終保持輕量性，加上易於收納，因此同樣適合城市中著用。