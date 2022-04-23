Patagonia全新Rainwear系列 再生防水外套實用與耐用並用

一件擁有傑出防水與優異透氣的外套，於戶外運動可謂十分重要。今個春天Patagonia便打正以「Stay out，stay dry」，為露營及行山愛好者推出全新防水 Rainwear 系列，讓你於雨季亦同樣可享受自己專屬的戶外時光。

Patagonia一向以環保理念設計產品，幫助大家於任何時候都可以享受探索山野的樂趣。今年春季推出的全新防水Rainwear系列，以自家H2No®及GORE-TEX®科技加上環保用料設計出多款最新機能外套.當中包括Storm 10 Jacket、Dual Aspect Jacket、Torrentshell 3L Jacket、CalciteJacket以及Storm Racer Jacket，更帶來褲款及多款不同容量背包。

一件防水又透氣的外套隨時是山野上的救命裝備，因此Patagonia重打的Storm 10 Jacket便以Ultralight輕量設計，透過3層式再生防水面料結合DWR 耐久潑水處理達致防水、透氣俱佳。加上可輕易收納成拉鏈小包，方便隨身攜帶。