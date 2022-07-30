Patagonia力推環保文化 同時保護環境及產業 延續BuyLessDemandMore

著重環保的你可能已聽過Buy Less，但美國品牌Patagonia便行多步，不只希望消費者不要於可持續議題上支持 Buy Less，而是應該對環保有更主動的追求，更Demanding去保護地球。

於BuyLessDemandMore上，Patagonia便主張從4個範疇入手：

DEMAND RECYCLED

Patagonia持續選用越來越多的再生素材，至今所採用的面料中就有高達64%為回收物料所製。

DEMAND ORGANIC

在1996年開始Patagonia就將須使用棉花的產品全部轉用以有機方式生產的棉花，相比傳統方式耕作，種植有機棉花可以減少45%二氧化碳排放及減少耗水達 87%。至今Patagonia所有產品中採用的純棉都一直堅持100%全有機種植，過程之中無需使用合成殺蟲劑、除草劑或任何轉基因種子。

DEMAND FAIR TRADE

Patagonia致力為工人謀求更合理的待遇，透過跟權威非牟利認證組織Fair Trade USA緊密合作，自2014年起加入至今已有高達81%的生產線獲得公平貿易認證，為全球多達10個國家、超過64,000名工人爭取到更佳的收入水平與工作環境。

DEMAND HEMP

Patagonia選用越來越多的「麻」（Hemp），皆因麻是一種天然纖維，耐用、舒適、透氣之餘又可以在對環境影響最小的情況下種植，更幾乎不需要肥料與灌溉，甚至能為土壤補充營養，而且可以在很短時間內再生，亦能減少開採石油以及使用合成肥料，同時改善土壤環境。