Patagonia化舊漁網為環保物料　着得有型又愛護地球

新一年夏天又來了！熱愛戶外活動的一群終於可以玩水，無論是留在香港或到外地，到沙灘游泳戲水、衝浪、SUP、野溪露營、溯溪等等，下水前必須準備合適的衣物。

當需要輕便快乾，且具備良好性能的布料時，很多人會選擇尼龍，然而以往尼龍物料的生產總是對環境污染造成負面影響。慶幸美國戶外運動品牌Patagonia多年以來致力於使用回收尼龍，既減少對環境的影響，同時不影響產品的性能和耐用性。

無塑海洋 刻不容緩

環保不只是理念及口號，重點在於實際行動。向來致力於可持續發展的 Patagonia透過使用再生物料、環保生產、支持社區及環保倡導等方式實現。Patagonia更積極與位於加州的Bureo 公司合作，將海洋中的廢棄漁網變成兼具擋水及高耐用度的NetPlus®物料，成功將傷害環境的廢料轉化成再生物料。

根據科學家估計，全球每年約有880萬噸管理不善的塑料正在海洋浮沉，其中大部分是一次性使用的塑料。而廢棄的漁網，是海洋環境中最具危害性的塑料污染之一，每年有超過65萬隻海洋動物因被漁具困住而死亡或受傷。Bureo 公司試圖解決舊漁網缺乏有效處理的問題，通過收集舊漁網，然後回收處理再造成 NetPlus®物料，每年能防止數百公噸的廢棄漁網進入海洋或堆田區，減少對海洋及環境造成傷害。