Patagonia化舊漁網為環保物料　着得有型又愛護地球

新一年夏天又來了！熱愛戶外活動的一群終於可以玩水，無論是留在香港或到外地，到沙灘游泳戲水、衝浪、SUP、野溪露營、溯溪等等，下水前必須準備合適的衣物。
當需要輕便快乾，且具備良好性能的布料時，很多人會選擇尼龍，然而以往尼龍物料的生產總是對環境污染造成負面影響。慶幸美國戶外運動品牌Patagonia多年以來致力於使用回收尼龍，既減少對環境的影響，同時不影響產品的性能和耐用性。
無塑海洋 刻不容緩
環保不只是理念及口號，重點在於實際行動。向來致力於可持續發展的 Patagonia透過使用再生物料、環保生產、支持社區及環保倡導等方式實現。Patagonia更積極與位於加州的Bureo 公司合作，將海洋中的廢棄漁網變成兼具擋水及高耐用度的NetPlus®物料，成功將傷害環境的廢料轉化成再生物料。
根據科學家估計，全球每年約有880萬噸管理不善的塑料正在海洋浮沉，其中大部分是一次性使用的塑料。而廢棄的漁網，是海洋環境中最具危害性的塑料污染之一，每年有超過65萬隻海洋動物因被漁具困住而死亡或受傷。Bureo 公司試圖解決舊漁網缺乏有效處理的問題，通過收集舊漁網，然後回收處理再造成 NetPlus®物料，每年能防止數百公噸的廢棄漁網進入海洋或堆田區，減少對海洋及環境造成傷害。
將最壞變最好 漁網變服裝
自 2014 年以來， Tin Shed Ventures（Patagonia 環保項目初創基金）支持 Bureo開發NetPlus®物料。Bureo 從南美洲沿海的漁民那裡收集漁網，經歷粉碎（漁網被分類、清洗、粉碎）、熔融（將準備好的漁網回收並加工成 NetPlus®紗線）、編織（將紗線編織成布料，並用來製作 NetPlus®產品。
整個過程有助於保護海洋生物，為漁業社區提供額外收入，並減少對製造塑料所需化石燃料的依賴。時至今日，NetPlus®計劃成功收集超過1,700公噸的廢棄漁網，將廢棄塑料轉變為可重覆穿著的耐用戶外單品，成功阻止這些塑料進入海洋。而 NetPlus®再生尼龍已廣泛用於 Patagonia 一系列產品當中。
以尼龍製成的服飾 9成以再生尼龍製造
說到以 NetPlus® 再生尼龍製造服飾，其實 Patagonia 所有以尼龍布料製造的產品，當中92% 也是以再生尼龍製成：例如 ECONYL，它是一種 50/50 混合「消費後尼龍」及「消費前廢料」而成的尼龍紗線。
「消費後」材料來自已購買、使用並最終丟棄的產品，如廢棄地毯；「消費前廢料」則包括本來會被降級或送往垃圾填埋場的工業塑料。為了製造這種材料，Patagonia 與合作夥伴利用再生系統將尼龍廢料恢復到原始化學狀態，使得回收紗線與從原生原材料生產的標準尼龍具有相同特性，確保產品的性能和耐用性得以保持。