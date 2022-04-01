Patagonia推Clean Climbing 50周年紀念系列

戶外品牌Patagonia向來主張環保，其創辦人Yvon Chouinard自1972年起便推動環保攀岩文化，主張Clean Climbing文化，奉行使用簡單工具，以岩塞取代會對岩牆及自然景觀造成損害的傳統岩釘。

今年Patagonia於Clean Climbing運動50周年，就以「STILL COMMITTED」為主題，推出多款男、女裝服裝，功能上針對不同攀岩類型如多節／多繩距攀登（Multi-Pitch Climbing）、抱石（Bouldering）以及 Cragging 等所需，配以美式休閒風設計。