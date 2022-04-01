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2022-04-01 16:40:49

Patagonia推Clean Climbing 50周年紀念系列

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Patagonia Clean Climbing

Patagonia一直推動環保攀岩文化，主張Clean Climbing文化。

戶外品牌Patagonia向來主張環保，其創辦人Yvon Chouinard自1972年起便推動環保攀岩文化，主張Clean Climbing文化，奉行使用簡單工具，以岩塞取代會對岩牆及自然景觀造成損害的傳統岩釘。

今年Patagonia於Clean Climbing運動50周年，就以「STILL COMMITTED」為主題，推出多款男、女裝服裝，功能上針對不同攀岩類型如多節多繩距攀登（Multi-Pitch Climbing）、抱石（Bouldering）以及 Cragging 等所需，配以美式休閒風設計。

Patgonia

Patagonia推出Clean Climbing 50周年主題服裝。

美式休閒設計融和Clean Climbing主題

Clean Climbing系列為男、女裝帶來T 恤、polo 恤、圓領衛衣、多款攀石褲及cap 帽，當中無論是T恤款及衛衣，均以Clean Climbing及攀岩運動作為主題出發，適用於日常不同風格配搭。

Clean Climbing Collection Tee 款採用公平貿易認證縫紉，後背graphic設計源自 1972 年Chouinard Equipment推出的catalog 中之封面圖案，而該 catalog 更是大大推動了 clean climbing 文化。 50 周年 Clean Climbing 特別版 Uprisal Crew Sweatshirt 設計簡潔又剪裁舒適，採用再生有機棉縫紉，由塑料瓶及布廢料製成，做到穿得環保。 50 周年 Clean Climbing 特別版 Uprisal Crew Sweatshirt 設計簡潔又剪裁舒適，採用再生有機棉縫紉，由塑料瓶及布廢料製成，做到穿得環保。 向 Patagonia 元祖經典設計致敬的rugby shirt。 HeiQ® Pure 抗臭科技，專為在山徑或水上活動使用而設計。 Clean Climbing collection

Clean Climbing系列攀石

攀石褲款生產方面全取得公平貿易認證，功能性上周全照顧到抱石（Bouldering）以及Cragging 等所需，其質感和充滿彈性及伸展性，讓穿着者自如地向上攀登，加上通爽透氣的麻質、再生聚酯纖維以及 spandex 物料混紡成，於炎熱天氣下尤其實用

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特別版Maclure Hat帽子採用由回收漁網製成的速乾再生尼龍製造，輕巧又透氣度高。

特別版Maclure Hat帽子採用由回收漁網製成的速乾再生尼龍製造，輕巧又透氣度高。

Patagonia Clean Climbing 50周年紀念系列已在專門店公開發售。

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