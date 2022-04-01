Patagonia推Clean Climbing 50周年紀念系列

戶外品牌Patagonia向來主張環保，其創辦人Yvon Chouinard自1972年起便推動環保攀岩文化，主張Clean Climbing文化，奉行使用簡單工具，以岩塞取代會對岩牆及自然景觀造成損害的傳統岩釘。
今年Patagonia於Clean Climbing運動50周年，就以「STILL COMMITTED」為主題，推出多款男、女裝服裝，功能上針對不同攀岩類型如多節／多繩距攀登（Multi-Pitch Climbing）、抱石（Bouldering）以及 Cragging 等所需，配以美式休閒風設計。
美式休閒設計融和Clean Climbing主題
Clean Climbing系列為男、女裝帶來T 恤、polo 恤、圓領衛衣、多款攀石褲及cap 帽，當中無論是T恤款及衛衣，均以Clean Climbing及攀岩運動作為主題出發，適用於日常不同風格配搭。
Clean Climbing系列攀石褲
攀石褲款生產方面全取得公平貿易認證，功能性上周全照顧到抱石（Bouldering）以及Cragging 等所需，其質感和充滿彈性及伸展性，讓穿着者自如地向上攀登，加上通爽透氣的麻質、再生聚酯纖維以及 spandex 物料混紡成，於炎熱天氣下尤其實用。
Patagonia Clean Climbing 50周年紀念系列已在專門店公開發售。