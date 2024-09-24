Patagonia推Only Earth系列服飾 以地球為題倡保護環境

Patagonia 推出以「地球」為題的全新「Only Earth」系列，由創辦人手寫「Only Earth」字體作 logo，並以大地色系的衣著及配飾，向地球及環境保護者致敬。
早於 1985年，Patagonia 已開始將全年銷售額的 1% 捐給環保組織，更於 2002 年成立「1% for the Planet®」，致力邀請及推動全球的企業和公眾齊心加入支持這環保非營利組織，集腋成裘，聚集眾人力量冀以更多的資源援助環保工作，同心解決環境問題。
全新「Only Earth」系列．Patagonia 創辦人手寫 logo x 大地海洋配色
的「Only Earth」系列以地球最自然的面貌為設計靈感，海報更是以大自然風景及大地、海洋配色為基礎，加上創辦人 Yvon Chouinard 的手寫字體，喚起大眾對環境及地球的關注，並歌頌地球及努力保護地球的市民大眾。「Only Earth」系列多項舒適及實用單品亦隨之亮相，包括 T-Shirt、外套、襪、帆布袋等服飾及配飾，創辦人更以手寫字體作為系列的標誌，配搭象徵地球紋路的線條設計。所有產品均於公平貿易認證工廠製造，履行品牌對社會責任的承諾。
CTA Organic T-Shirt 設有男、女裝，以美國種植的有機棉作面料，確保環境不會因種植傳統棉花時使用的農藥及合成肥料而遭受破壞，並採用百搭圓領設計，亦加入以藝術頌揚人類與地球間聯繫的藝術家 Wyatt Hersey 和自然詩集作家 Jarod K. Anderson 的詩詞及設計，從細節中呼應「Only Earth」主題
外套方面，「Only Earth」推出男、女裝 Downdrift Jacket 羽絨外套以及中性 Natural Blend Retro Cardigan。Downdrift Jacket 羽絨外套以外層面料用上再生漁網製成的NetPlus® 再生尼龍製成，減少海洋塑膠污染，加上經 DWR 耐用潑水塗層處理表面，不含全氟化學品 (PFC/PFAS)，有助散發水分。而內層則以羽絨產品中回收而來的鴨絨和鵝絨製作，環保的同時，亦達致保暖效果。右側手臂位更繡上海洋線條 logo，突出是次「Only Earth」系列。
另一款外套開襟毛衣 Natural Blend Retro Cardigan 以再生聚酯及再生羊毛混合製成，配上全長前中拉鍊封口，有助阻擋寒風。同場更設有系列襪及帆布袋單品，為熱愛自然環保的你提供不同選擇。