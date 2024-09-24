Patagonia推Only Earth系列服飾 以地球為題倡保護環境

Patagonia 推出以「地球」為題的全新「Only Earth」系列，由創辦人手寫「Only Earth」字體作 logo，並以大地色系的衣著及配飾，向地球及環境保護者致敬。

早於 1985年，Patagonia 已開始將全年銷售額的 1% 捐給環保組織，更於 2002 年成立「1% for the Planet®」，致力邀請及推動全球的企業和公眾齊心加入支持這環保非營利組織，集腋成裘，聚集眾人力量冀以更多的資源援助環保工作，同心解決環境問題。