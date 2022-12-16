Patagonia｜Down Sweater再改良 回收漁網作材料對抗海洋污染

天氣開始轉涼，羽絨外套又成為市民搶購的保暖產品。
但你又有沒有想過每件羽絨背後又有多少血腥故事？今個冬天Patagonia便將經典的Down Sweater系列進一步改良，改為嚴選100% NetPlus®再生物料所製，代表著整件Down Sweater均由回收漁網製成，保溫之餘亦力撐環保及動物權益。
時代急速改變，每件消費品都要兼顧著地球環保以及動物的權益，現今社會亦不再接受活生生地從鴨或鵝身上拔出羽毛製作羽絨背後的血腥手法。Patagonia最新登場的羽絨系列Down Sweater，不選用的鵝絨100%通過 Responsible Down Standard認證，為可追溯優質羽絨，環保之餘亦同樣支持動物權益。而為了對抗海洋污染問題，減少被丟棄於海中的漁網，亦選用了100% NetPlus®再生物料去緩解海洋污染，改良至今短時間內已經將多達 118 公噸的廢棄老舊漁網，轉化成值得信賴的保暖外套和背心款式，全力朝著更潔淨環保的未來邁進。
即睇Down Sweater系列男女配色
今次Down Sweater最新季度帶來多款新色系，男裝備有黑及灰色，至於女裝更帶來綠色、米白及暗紫色。同系列背心外套款 Down Sweater Vest 更進一步發揮輕量特性，只重約 8.9oz ，同時秉承 PFC - free 耐久撥水科技與公平貿易認證™縫紉。至於加入連帽設計的 Down Sweater Hoody 則更進一步提升保溫、擋風 和防護方面的表現，帽子鬆緊更透過單手就能調校，即使身處嚴寒仍然值得放心信賴。