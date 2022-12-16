Patagonia｜Down Sweater再改良 回收漁網作材料對抗海洋污染

但你又有沒有想過每件羽絨背後又有多少血腥故事？今個冬天Patagonia便將經典的Down Sweater系列進一步改良，改為嚴選100% NetPlus®再生物料所製，代表著整件Down Sweater均由回收漁網製成，保溫之餘亦力撐環保及動物權益。

時代急速改變，每件消費品都要兼顧著地球環保以及動物的權益，現今社會亦不再接受活生生地從鴨或鵝身上拔出羽毛製作羽絨背後的血腥手法。Patagonia最新登場的羽絨系列Down Sweater，不選用的鵝絨100%通過 Responsible Down Standard認證，為可追溯優質羽絨，環保之餘亦同樣支持動物權益。而為了對抗海洋污染問題，減少被丟棄於海中的漁網，亦選用了100% NetPlus®再生物料去緩解海洋污染，改良至今短時間內已經將多達 118 公噸的廢棄老舊漁網，轉化成值得信賴的保暖外套和背心款式，全力朝著更潔淨環保的未來邁進。

即睇Down Sweater系列男女配色