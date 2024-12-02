PAUL & JOE BEAUTÉ概念店登陸K11 MUSEA 購物優惠/打卡活動/限定聖誕套裝

早前有傳PAUL & JOE BEAUTÉ宣布結業，不過品牌最近宣布於K11 MUSEA的SkinSmart正式開設全港首間概念店，繼續讓品牌的可愛浪漫風格注入香港。為慶祝這個甜蜜回歸，PAUL & JOE BEAUTÉ特別推出一系列驚喜購物優惠及打卡活動，適逢聖誕佳節來臨，新店還展示2024年限定聖誕彩妝系列。

PAUL & JOE BEAUTÉ 全新概念店融合法式溫馨與夢幻貓咪元素，店內設計巧妙運用柔美印花圖案與經典貓咪造型。全店以法式色調搭配精心布置的貓咪擺件及印花圖案，每個角落都散發著法式詩意。除了售賣化妝品及護膚品外，更售賣品牌可愛的貓咪襪子，由頭到腳都散發時尚氣息。

隨著全港首間PAUL & JOE BEAUTÉ 概念店在K11 MUSEA SkinSmart登場，品牌特別推出一系列法式浪漫與萌趣滿滿的限時優惠套裝，打造獨一無二的可愛購物體驗。開幕期間，凡到店鋪即時Follow PAUL & JOE BEAUTÉ 的IG及Facebook，並Tag@paulandjoebeaute_hk，顧客便能免費獲贈品牌皇牌隔離乳及其他體驗裝。店內更精心布置巨型可愛拍照道具，讓顧客在浪漫氛圍下與PAUL & JOE合影留念。

除了一系列開幕活動，概念店還推出購物限時禮遇：打卡後可享全單9折優惠（聖誕套裝除外），額外獲贈PAUL & JOE BEAUTÉ 皇牌隔離乳10ml 以及超萌貓咪餅乾。餅乾每日限量20份，先到先得，將品牌經典的萌趣元素化作精緻小禮，讓顧客的購物體驗更添驚喜。

2024 限定聖誕彩妝系列登場

今年的聖誕限定系列包含兩款別出心裁的「Christmas Surprise Cone」套裝，PAUL & JOE特別將王牌產品巧妙地隱藏於內。每套產品都包含極具保濕效果和提升光澤的底妝產品及限定貓咪彩妝單品。系列還包括閃耀唇膏、夢幻眼影盤及迷你粉餅盒，每款產品皆蘊含濃厚的節日氣息，以精緻的妝容點亮冬日派對。

PAUL & JOE 限量彩妝 2024 聖誕系列 I $480

限量彩妝2024聖誕系列 I以底妝為主，包括最新推出的皇牌隔離乳及限定版柔光素肌定妝粉餅等，完美修飾肌膚，締造水光保濕「法式輕素肌」。

糖瓷絲潤隔離乳N 01 (30 ml)

限定版柔光素肌定妝粉餅 01 (4g)

限定版霜狀胭脂A(6g)

橄欖柔肌護手乳霜(14g)

橄欖卸妝潔膚啫喱(50g)

限定版化妝袋