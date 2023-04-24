Paul Lafayet全新推出便攜裝法式焦糖燉蛋撻 連同線上線下遊戲體驗贏得試食機會

法國甜品品牌Paul Lafayet即將連同線上線下遊戲體驗，推出全新法式焦糖燉蛋撻 ，為消費者帶來無盡的歡樂和美味。該品牌邀請粉絲們通過一系列互動活動來品嚐新產品，其中包括在Instagram上玩一款名為Tart-to-Go的有獎遊戲（只限推廣時段內）。消費者還可參加名為Tasty Tart Roll-Away的實體活動，在其中五家分店中參加幸運輪遊戲，有機會贏得一整盒法式焦糖燉蛋撻、一個獨立包裝法式焦糖燉蛋撻或一套獨家法式焦糖燉蛋撻行李貼紙。

推出全新便攜裝法式焦糖燉蛋撻

甜品的靈感來自Paul Lafayet經典新鮮法式焦糖燉蛋，可隨時隨地享受而設計。現在不用擔心「趁新鮮、趁熱食」，讓一眾法式焦糖燉蛋的粉絲們可在任何時間、地點盡享這美味的新產品

Paul Lafayet的創辦人兼行政總裁Toni Younes表示，「我對法國美食和法式焦糖燉蛋的熱愛啟發了我研發這全新的法式焦糖燉蛋撻，讓對法式甜品的享受不受時間地點限制。」他補充道：「喜歡我們法式焦糖燉蛋的粉絲，也喜歡分享，但他們卻無法將我們現烘的焦糖燉蛋隨時隨地與他人一同享受美味。這就是為什麼我想打造一種輕盈、精緻，同時亦可以捕捉我們的招牌法式焦糖燉蛋柔滑的香草口味的甜品。簡單來說，這是突破傳統的法式焦糖燉蛋。