Paul Lafayet 15周年紀念祭大抽獎 大獎贏$40,000黃金金幣/雙人法國來回機票

源自法國、植根香港的法式甜點品牌Paul Lafayet即將踏入15周年，由即日起至11月15日舉行「Paul Lafayet 15周年紀念祭」，全線產品85折，並推出一系列IG線上互動優惠，送出大抽獎總值超過$250,000獎賞。



150位得獎名額瓜分$250,000獎賞 Paul Lafayet創辦人Toni Younes將正宗法式甜點從法國帶來香港，面層焦脆內裡軟滑的法式焦糖燉蛋更成為紅牌名物，讓港人體驗浪漫甜蜜背後的法式工藝與生活品味。藉著15周年紀念祭舉辦大抽獎，回饋客人15年來的支持。參加方法很簡單，只要於Paul Lafayet每消費滿$150或以上，即可獲幸運抽獎券一張。消費越多，中獎機會越大。參加者只需掃描抽獎券QR Code登記資料便可參加抽獎，得獎名額共150名，豐富獎品包括： 一等獎：一盎司裝15周年版999.9黃金金幣（參考總值HK$40,000）名額1名 二等獎：雙人法國來回機票（參考總值HK$25,000）名額1名 三等獎：手藝餅禮券150張（總值HK$9,000）名額5名 四等獎：馬卡龍禮盒2件裝禮券150張（總值HK$8,100）名額5名 五等獎：法式焦糖燉蛋禮券150張（總值HK$7,500）名額5名 六等獎：手藝餅禮券15張（總值HK$900）名額44名 七等獎：馬卡龍禮盒2件裝禮券15張（總值HK$810）名額44名 八等獎：法式焦糖燉蛋禮券15張（總值HK$750）名額45名 抽獎將於11月21日舉行，中獎名單將於11月28日在Paul Lafayet Facebook及Instagram專頁公布，活動詳情可參考Paul Lafayet網站

IG投票選出「15周年限定口味」 Paul Lafayet的法式焦糖燉蛋將推出「15周年限定口味」，由全民選出。由即日起至11月7日，大家可於Paul Lafayet官方IG貼文投票，從四款候選口味：玫瑰、伯爵茶、茉莉、桂花中，一人一票選出心水口味。11月8日將會公布投票結果，勝出的「全城之選」口味將於11月14至11月20日全港門市同步推出。

活動詳情可參考Paul Lafayet官方Instagram