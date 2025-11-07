Paul Lafayet 15周年紀念祭大抽獎 大獎贏$40,000黃金金幣/雙人法國來回機票

源自法國、植根香港的法式甜點品牌Paul Lafayet即將踏入15周年，由即日起至11月15日舉行「Paul Lafayet 15周年紀念祭」，全線產品85折，並推出一系列IG線上互動優惠，送出大抽獎總值超過$250,000獎賞。
150位得獎名額瓜分$250,000獎賞
Paul Lafayet創辦人Toni Younes將正宗法式甜點從法國帶來香港，面層焦脆內裡軟滑的法式焦糖燉蛋更成為紅牌名物，讓港人體驗浪漫甜蜜背後的法式工藝與生活品味。藉著15周年紀念祭舉辦大抽獎，回饋客人15年來的支持。參加方法很簡單，只要於Paul Lafayet每消費滿$150或以上，即可獲幸運抽獎券一張。消費越多，中獎機會越大。參加者只需掃描抽獎券QR Code登記資料便可參加抽獎，得獎名額共150名，豐富獎品包括：
一等獎：一盎司裝15周年版999.9黃金金幣（參考總值HK$40,000）名額1名
二等獎：雙人法國來回機票（參考總值HK$25,000）名額1名
三等獎：手藝餅禮券150張（總值HK$9,000）名額5名
四等獎：馬卡龍禮盒2件裝禮券150張（總值HK$8,100）名額5名
五等獎：法式焦糖燉蛋禮券150張（總值HK$7,500）名額5名
六等獎：手藝餅禮券15張（總值HK$900）名額44名
七等獎：馬卡龍禮盒2件裝禮券15張（總值HK$810）名額44名
八等獎：法式焦糖燉蛋禮券15張（總值HK$750）名額45名
抽獎將於11月21日舉行，中獎名單將於11月28日在Paul Lafayet Facebook及Instagram專頁公布，活動詳情可參考Paul Lafayet網站
參與IG遊戲解鎖「買1享2」優惠
慶祝活動第二擊，只要於指定IG貼文邀請粉絲集齊讚好與留言，可享以下限定優惠：
優惠1：集齊150個讚好，即日開始解鎖輕量或分享蛋糕「買1享2」。
優惠2：集齊150則留言，11月10日開始解鎖馬卡龍禮盒6件或以上「買1享2」。
優惠3：集齊1,500個讚好及300則留言，11月14日開始解鎖法式焦糖燉蛋「買1享2」。
以上活動日期由即日起至11月15日，Paul Lafayet將透過官方Instagram精選限時動態公布結果及優惠詳情。
Paul Lafayet官方Instagram
IG投票選出「15周年限定口味」
Paul Lafayet的法式焦糖燉蛋將推出「15周年限定口味」，由全民選出。由即日起至11月7日，大家可於Paul Lafayet官方IG貼文投票，從四款候選口味：玫瑰、伯爵茶、茉莉、桂花中，一人一票選出心水口味。11月8日將會公布投票結果，勝出的「全城之選」口味將於11月14至11月20日全港門市同步推出。
活動詳情可參考Paul Lafayet官方Instagram