Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展 沉浸式尋寶區/值得收藏的自製繪本故事相冊

超人氣角色Peppa Pig粉絲注意《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》將於尖沙咀 iSQUARE國際廣場四樓舉行！由Hasbro授權、Incubase Studio策劃設計和Trendic主辦，共同帶來一場沉浸式尋寶之旅，以別出心裁的故事方式顯現。父母與小朋友一同和Peppa Pig 探索，來一場親子之旅。透過《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》，希望鼓勵陪伴、鼓勵父母與孩子一同參與，創造珍貴回憶。

將 Peppa Pig 探險故事記錄在繪本故事相冊

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》以香港為首站，完整呈現Peppa Pig的故事。入口以故事形式介紹任務到校巴等等體驗區，參加者身歷其境感受，適合大人跟小朋友一同參與。入場的時候使用像相機的寶藏探測器可以啟動主題區域的沉浸式體驗，幫您們尋寶及記錄您們一同經歷的探險之旅。完成尋寶後，你們更可以得到專屬的《我們家的快樂時光》繪本故事相冊，跟以往純展覽的理念不同，參加家庭可以擁有一個專屬於您們的體驗記錄! 這個故事相冊的封面和內頁記錄親子一起參與的尋寶之旅，貼上當天拍攝的照片及加上孩子的名字，參加者能夠親手把整個經歷記錄在內，獨一無二圖文說屬於自己的故事，充滿孩子與父母之間的回憶，創造屬於自己的一本故事書，記念親子們和Peppa Pig一同探索的旅程。