PHD聖誕派對套餐優惠 低至人均$63/早鳥85折/$100優惠券

手拉薄餅專門店PHD聖誕除夕開期間推出2款派對套餐，由12-14人到多達30人都照顧周到，超豐富美食包括自選皇牌手拉薄餅及飯或意粉，加上熱辣辣的脆爆拼盤，多款美食一應俱全！同步推出期間限定超抵優惠，即睇詳請。

即日起至2025年1月1日，全線PHD推出兩款聖誕派對套餐，分別是適合12-14人用的「繽紛派對套餐」（港幣$1,238），以及30人用的「Mega派對套餐」（港幣$1,888），人均消費低至$63！兩款套餐均可自選手拉薄餅，同時亦可自由配搭8款飯或意粉，以及各種滋味炸物及小食。

超旬多重優惠 預訂聖誕派對套餐更有一浪接一浪的超旬優惠。 優惠一：早鳥優惠 由即日起至12月18日，顧客凡惠顧任何聖誕派對套餐或美食，即可享85折早鳥優惠。 「繽紛派對套餐」（早鳥價：港幣$1,053；原價：港幣$1,238）及「Mega派對套餐」（早鳥價：港幣$1,605；原價：港幣$1,888）。 優惠二：PHD會員限定優惠 由即日起至2025年1月1日，PHD 會員凡以外賣自取方式惠顧聖誕派對套餐，即可獲港幣$100 PHD 優惠券供下次消費時使用。 優惠三：yuu會員限定優惠 yuu會員亦有獨家優惠，由即日起至2025年1月1日，yuu會員凡惠顧任何派對套餐（外賣自取或外送速遞），即可獲額外5倍yuu積分！而由11月25日起預訂更可獲港幣$100 PHD 優惠券供下次消費時使用。

PHD超旬多重優惠