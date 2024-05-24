Philips最新雙用咖啡機 一機沖煮意式及膠囊咖啡

早上來一杯香濃咖啡是現代都市人的指定動作，Philips新推首部支援意式即磨咖啡及膠囊咖啡的兩用咖啡機Philips 2000 Series Barista Switch二合一半自動膠囊意式咖啡機，一機雙手柄設計，按需要一機兩用，適合啡迷隨時隨心選擇。

專業意式沖泡

Philips 2000 Series Barista Switch PSA2218/50咖啡機機身配色以奶油白和霧啡色作點綴，外形小巧，雙手柄設計提供意式及膠囊兩種沖泡方法。58mm專業沖頭可萃取濃縮咖啡，預設研磨容量加上接粉環設計，減少粉量飛揚。凹槽設計亦簡單易用，只須將即磨咖啡手柄扣上，即可磨出一份濃縮咖啡，隨機附送單份及雙份粉量濾杯。