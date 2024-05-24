Philips最新雙用咖啡機 一機沖煮意式及膠囊咖啡

早上來一杯香濃咖啡是現代都市人的指定動作，Philips新推首部支援意式即磨咖啡及膠囊咖啡的兩用咖啡機Philips 2000 Series Barista Switch二合一半自動膠囊意式咖啡機，一機雙手柄設計，按需要一機兩用，適合啡迷隨時隨心選擇。
專業意式沖泡
Philips 2000 Series Barista Switch PSA2218/50咖啡機機身配色以奶油白和霧啡色作點綴，外形小巧，雙手柄設計提供意式及膠囊兩種沖泡方法。58mm專業沖頭可萃取濃縮咖啡，預設研磨容量加上接粉環設計，減少粉量飛揚。凹槽設計亦簡單易用，只須將即磨咖啡手柄扣上，即可磨出一份濃縮咖啡，隨機附送單份及雙份粉量濾杯。
機頂有存豆倉，內置磨豆器設有15段研磨調度，適合沖泡美式咖啡、長萃咖啡及手沖咖啡。咖啡機上亦有壓力儀表，監控每次萃取過程中的壓力，加上內置的PID+NTC溫度控制系統確保水溫，只需約20至30秒即可萃取一杯油脂豐富的咖啡。
簡易即製咖啡膠囊
趕時間或不熟悉沖泡咖啡，就可以選用膠囊模式。市面上大部份3.7x2.8厘米的杯形濃縮膠囊均適用，將膠囊放入手柄中，一按即可沖出咖啡或茶飲。咖啡機的Creamy System乾蒸氣系統能輸出高達150度的蒸氣，防燙蒸氣棒設計可360度旋轉，打發奶泡同時減少蒸氣量，打奶及清潔過程更簡單。
咖啡機有獨立的深層清潔模式與除垢模式，水槽部件可整個拆除以作清洗，而可拆卸水箱設有拉柄，令使用後機身清潔更輕鬆。定價$6,998，限時優惠價$4,698，於各大零售商有售。
查詢：2109 0636