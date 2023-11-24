Pinkoi Design Fest 2023登陸尖沙咀K11 MUSEA 盤點13樣必買產品 現場限定10款即影即有相紙

Pinkoi.com年度盛事 Pinkoi Design Fest 2023・香港站將於11月24日至26日首度登陸 K11 MUSEA！雲集10大亞洲地區設計師，包括台北、東京、香港、首爾、曼谷、大阪、京都、台南、海南及清邁，場內更特設Snapio拍照機，有10款限定可愛相框。即睇詳情！
Pinkoi Design Fest 2023一連三天為你呈獻別具特色的精美好物盛宴，今年多個海外及本地矚目品牌首度登陸香港，當中包括台灣獨立手作品牌noii noii、日本耳飾品牌jyushi-no-onna、韓國彩色小熊插畫品牌Chanibear、泰國人氣小眾品牌Sew and Sew 和本地書法字畫品牌八八木，為你帶來一系列工藝精巧、匠心獨運的創意作品。
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現場限定Snapio即影即有拍貼機拍攝體驗
今年Pinkoi Design Fest 2023・香港站特設人氣Snapio 即影即有拍貼機，並聯手台灣插畫品牌右手超人、微醺斑比、山羊先生，韓國的 Cafe and Hof，以及香港的 dear project、ilovemyselfself、sleepinthewaves 及 Venina Artworks 等人氣插畫師，設計出 10 款聯乘限量可愛相框。
現場亦可使用Pinkoi APP購物儲印花，兌換拍照體驗卡，讓你與摯愛拍出「人生四格」，將獨一無二的難忘時刻定格成手中的實體照片，好好珍藏！*數量有限，先到先得，額滿即止。
Pinkoi Pay消費滿指定金額即獲限定禮遇
凡於 Pinkoi Design Fest 2023・香港站透過 Pinkoi APP 消費即可儲印花，並可於現場換領 Pinkoi x miffy 驚喜盲盒、Pinkoi x Noritake 機票套、The Nutter Company 焦糖脆餅榛子醬、日本 Decole 自然香薰座和 WEMUG 環保水樽、factiv 香氣潤手霜、LE MOI-PEAU 肌我 B5 氨基酸舒緩潔面慕絲等逾 1,000 份不同限量精美禮物，多買多送！*數量有限，先到先得，送完即止。
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Pinkoi Zone 將化身期間限定的「Pinkoi x SOU・SOU 快閃店」，獨家販售過百款限量聯乘商品，除了初次登場的商品外，部份熱賣商品更提供現場優惠價！
Pinkoi Design Fest 2023・香港站 活動詳情：
日期：2022 年 11 月 24 日（五）－ 11 月 26 日（日）
時間：下午 1:00 － 晚上 8:00 （最後進場時間為 晚上 7:30 ）
地點：尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA 六樓 Kunsthalle 展覽廳（尖東站 J1 及 J2 出口 / 尖沙咀站 E 出口）
入場費：$35（單日）