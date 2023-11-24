Pinkoi Design Fest 2023登陸尖沙咀K11 MUSEA 盤點13樣必買產品 現場限定10款即影即有相紙

Pinkoi.com年度盛事 Pinkoi Design Fest 2023・香港站將於11月24日至26日首度登陸 K11 MUSEA！雲集10大亞洲地區設計師，包括台北、東京、香港、首爾、曼谷、大阪、京都、台南、海南及清邁，場內更特設Snapio拍照機，有10款限定可愛相框。即睇詳情！

Pinkoi Design Fest 2023一連三天為你呈獻別具特色的精美好物盛宴，今年多個海外及本地矚目品牌首度登陸香港，當中包括台灣獨立手作品牌noii noii、日本耳飾品牌jyushi-no-onna、韓國彩色小熊插畫品牌Chanibear、泰國人氣小眾品牌Sew and Sew 和本地書法字畫品牌八八木，為你帶來一系列工藝精巧、匠心獨運的創意作品。

現場限定 Snapio 即影即有拍貼機拍攝體驗

今年Pinkoi Design Fest 2023・香港站特設人氣Snapio 即影即有拍貼機，並聯手台灣插畫品牌右手超人、微醺斑比、山羊先生，韓國的 Cafe and Hof，以及香港的 dear project、ilovemyselfself、sleepinthewaves 及 Venina Artworks 等人氣插畫師，設計出 10 款聯乘限量可愛相框。

現場亦可使用Pinkoi APP購物儲印花，兌換拍照體驗卡，讓你與摯愛拍出「人生四格」，將獨一無二的難忘時刻定格成手中的實體照片，好好珍藏！*數量有限，先到先得，額滿即止。