Pinkoi Design Fest 2024香港站 嚴選亞洲100原創品牌 8大現場焦點逐個數 贏台北來回機票

購物網站Pinkoi.com將於11月22至24日重返K11 MUSEA舉行年度盛事「Pinkoi Design Fest 2024・香港站」。 Pinkoi嚴選來自港、澳、台等地的亞洲原創設計品牌，並以「Hands Gifting」為題，展出過萬份原創設計好物，滿足不同送禮要求，讓各位能選購不同心思細作。

Pinkoi Design Fest 2024・香港站一連三天舉辦，雲集過百亞洲城市原創品牌，包括以動漫美少女為創作理念的本地品牌PRISM プリズム及日本風格獨特的飾品marina JEWELRY等。當然不少得不同城市美食品牌，首設的美食專區搜羅14個美食品牌，例如首次登場的本地精品咖啡品牌FABILAB特售現場限定聖誕包裝。

今年Pinkoi Design Fest加入不少新元素，包括特別邀請踏入75週年的香港品牌紅 A 開設期間限定店，除了售賣經典家品外，更帶來與Pinkoi獨家聯名的IP系列，包括Miffy等可愛人物。另外首次登場的「迷你家品模型」扭蛋機，讓人輕鬆收藏整套迷你經典的家品系列，最適合收藏或放在家中展示。

臺灣觀光協會香港辦事處邀請台灣藝術家到場，開辦DIY工作坊，讓到訪者學習傳統台灣工藝，體驗台灣傳統。屆時協會將分享最新台灣旅遊資訊，只需現場以Pinkoi Pay消費，即有機會贏取兩套香港至台北來回機票，與親友歡度假日。

綁定 Mastercard 為常用信用卡，現場單筆消費滿HK$250即享HK$40折扣，用至優惠價錢購買心頭好。

Pinkoi Design Fest 屬全港首個「CASHLESS 無現金交易設計市集」。會員只需下載 Pinkoi APP，掃攤位專屬QR Code即可以付款。現場消費除可儲P Coins，於網上下單最高享50%折扣優惠外，消費滿額更可換3,000份禮物，多買多送！

今年 Design Fest不但有「Pinkoi SPACE」介紹Pinkoi精選品牌，特設「身心靈療癒所」探索內在自我，療癒身心靈，舒緩生活壓力。 Pinkoi邀請不同範圍的導師， 於煩悶的日程中，給自己留一點 Me Time，透過自我認識，圓滿身心靈需求。

三大品牌聯手合作的 Pinkoi x Moomin x SOU・SOU 聯名企劃，限量商品將會在 Pinkoi Design Fest 首度登場作線下銷售，與一眾設計愛好者分享京都美學與北歐經典圖案。

Pinkoi Design Fest 2024・香港站︱「Pinkoi SPACE 快閃店」嚴選好物

市集限定的 Pinkoi SPACE繼續由團隊嚴選各地設計好物，包括榮獲Pinkoi Design Awards 2024文化創新獎的台灣的春聯專業品牌郭公館工作室及日本別具設計感的人氣手袋品牌Pote。

Pinkoi Design Fest 2024・香港站︱DIY聖誕卡 為親友送上冬日祝福

現場特設DIY聖誕卡專區，可以跟隨指示，親手印製聖誕心意卡，把祝福傳遞給世界不同地方的親友！

早鳥門票低至3折 新會員專享HK$10優惠

即日起至11月21日期間購票，分別設超早鳥及早鳥門票，新會員購票更享HK$10折扣門票詳情：

● 一般門票：HK$35（單日）

● 早鳥時段：即日起至11月21日

● 早鳥門票：早鳥 HK$28（5/11-21/11）

○ 新會員購票即減 HK$10

可在Pinkoi官網購票