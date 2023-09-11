熱門搜尋:
水浸 鯨魚 天氣 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 黃大仙 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023 摩洛哥地震 觀塘
返回
生活
2023-09-11 16:45:00

Pinkoi x miffy全球首個「miffy Run 2023」參加即贈獨家選手包 完成賽事再送電子獎狀及優惠券

分享：
Pinkoi x miffy全球首個「miffy Run 2023」參加即贈獨家選手包 完成賽事再送電子獎狀及優惠券

Pinkoi x miffy全球首個「miffy Run 2023」參加即贈獨家選手包 完成賽事再送電子獎狀及優惠券

世界各地的miffy粉絲留意！設計購物網站Pinkoi.commiffy聯手，於921日至1017日推出全球首個「miffyRun2023」線上跑步活動，無論身在世界何處，都能與全球miffy粉絲一同享受跑步樂趣。每名參加者可獲得由Pinkoi設計、可愛度爆表的獨家「miffy Run 選手包」，成功完成賽事者，更將得到精美的miffyRun電子獎狀，以及Pinkoixmiffy聯乘企劃優惠券，在Pinkoi.com上選購獨家原創的miffy設計商品。

首個「miffy Run 2023」隆重登場

首個「miffy Run 2023」隆重登場

首個「miffy Run 2023」隆重登場

是次Pinkoimiffy聯手舉辦的「miffy Run 2023」打破地區限制，連結世界各地miffy粉絲，讓全球的Pinkoi會員無論身在何處，都不受時間及地點限制，隨時隨地與各地的miffy粉絲們一同體驗miffy全球跑步盛事。

報名參加送獨家精美選手包

每位參加者都將獲得一份由Pinkoi精心設計的獨家「miffyRun選手包」，除了印有miffy呆萌可愛形象的限定跑手Tee，還有多款實用精緻的miffy特色運動配件，包括索繩背包、專屬選手號碼布、毛巾和摺疊式水樽，以及具有紀念價值的miffy Run限定獎牌。

「miffy Run 2023」獨家選手包 「miffy Run 2023」獨家選手包miffy Run Tee 「miffy Run 2023」獨家選手包miffy Run Tee 「miffy Run 2023」獨家選手包miffy Run Tee 「miffy Run 2023」獨家選手包miffy毛巾

完成賽事更可獲電子獎狀及優惠券

此外，於921日至1017日活動期間，參加者只需使用手機跑步App，記錄單次路程跑步或步行累積滿5公里，並將完成後的截圖上傳至指定的GoogleForm網站，經由專員核實成功後，即可獲得精美的miffyRun電子獎狀，以及Pinkoi x miffy聯乘企劃優惠券，讓你在接下來的一年，繼續在Pinkoi.com 發掘更多Pinkoimiffy的聯乘商品。

早鳥報名已開售 Pinkoi新會員另享額外折扣優惠

早鳥報名優惠現已火熱開售，凡於即日起至2023920日報名，即可享早鳥優惠價：個人$388，團體（3人）$1088。另外，Pinkoi新會員更可享額外$80報名折扣優惠。

 

「miffy Run 2023」獨家選手包限定獎牌 「miffy Run 2023」獨家選手包限定獎牌 「miffy Run 2023」獨家選手包索繩背包 「miffy Run 2023」獨家選手包摺疊式水樽 「miffy Run 2023」獨家選手包選手號碼布

Pinkoi x miffy Run 2023詳情

報名日期：即日至20231017

（早鳥優惠：即日至2023920日）

起跑日期：202392100:00 2023101723:59

報名費（連選手包及運費）：

原價：$438（個人）$1,198（團體3人）

早鳥優惠：$388元（個人）$1,088元（團體3人）

比賽詳情及報名連結：https://hk.pinkoi.com/topic/miffy-hk

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受