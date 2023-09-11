Pinkoi x miffy全球首個「miffy Run 2023」參加即贈獨家選手包 完成賽事再送電子獎狀及優惠券

世界各地的miffy粉絲留意！設計購物網站Pinkoi.com與miffy聯手，於9月21日至10月17日推出全球首個「miffyRun2023」線上跑步活動，無論身在世界何處，都能與全球miffy粉絲一同享受跑步樂趣。每名參加者可獲得由Pinkoi設計、可愛度爆表的獨家「miffy Run 選手包」，成功完成賽事者，更將得到精美的miffyRun電子獎狀，以及Pinkoixmiffy聯乘企劃優惠券，在Pinkoi.com上選購獨家原創的miffy設計商品。
首個「miffy Run 2023」隆重登場
是次Pinkoi與miffy聯手舉辦的「miffy Run 2023」打破地區限制，連結世界各地miffy粉絲，讓全球的Pinkoi會員無論身在何處，都不受時間及地點限制，隨時隨地與各地的miffy粉絲們一同體驗miffy全球跑步盛事。
報名參加送獨家精美選手包
每位參加者都將獲得一份由Pinkoi精心設計的獨家「miffyRun選手包」，除了印有miffy呆萌可愛形象的限定跑手Tee，還有多款實用精緻的miffy特色運動配件，包括索繩背包、專屬選手號碼布、毛巾和摺疊式水樽，以及具有紀念價值的miffy Run限定獎牌。
完成賽事更可獲電子獎狀及優惠券
此外，於9月21日至10月17日活動期間，參加者只需使用手機跑步App，記錄單次路程跑步或步行累積滿5公里，並將完成後的截圖上傳至指定的GoogleForm網站，經由專員核實成功後，即可獲得精美的miffyRun電子獎狀，以及Pinkoi x miffy聯乘企劃優惠券，讓你在接下來的一年，繼續在Pinkoi.com 發掘更多Pinkoi和miffy的聯乘商品。
早鳥報名已開售 Pinkoi新會員另享額外折扣優惠
早鳥報名優惠現已火熱開售，凡於即日起至2023年9月20日報名，即可享早鳥優惠價：個人$388，團體（3人）$1088。另外，Pinkoi新會員更可享額外$80報名折扣優惠。
Pinkoi x miffy Run 2023詳情
報名日期：即日至2023年10月17日
（早鳥優惠：即日至2023年9月20日）
起跑日期：2023年9月21日00:00 至 2023年10月17日23:59
報名費（連選手包及運費）：
原價：$438（個人）$1,198（團體3人）
早鳥優惠：$388元（個人）$1,088元（團體3人）
比賽詳情及報名連結：https://hk.pinkoi.com/topic/miffy-hk