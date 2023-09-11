Pinkoi x miffy全球首個「miffy Run 2023」參加即贈獨家選手包 完成賽事再送電子獎狀及優惠券

世界各地的miffy粉絲留意！設計購物網站Pinkoi.com與miffy聯手，於9月21日至10月17日推出全球首個「miffyRun2023」線上跑步活動，無論身在世界何處，都能與全球miffy粉絲一同享受跑步樂趣。每名參加者可獲得由Pinkoi設計、可愛度爆表的獨家「miffy Run 選手包」，成功完成賽事者，更將得到精美的miffyRun電子獎狀，以及Pinkoixmiffy聯乘企劃優惠券，在Pinkoi.com上選購獨家原創的miffy設計商品。

首個「 miffy Run 2023 」隆重登場

是次Pinkoi與miffy聯手舉辦的「miffy Run 2023」打破地區限制，連結世界各地miffy粉絲，讓全球的Pinkoi會員無論身在何處，都不受時間及地點限制，隨時隨地與各地的miffy粉絲們一同體驗miffy全球跑步盛事。

報名參加送獨家精美選手包

每位參加者都將獲得一份由Pinkoi精心設計的獨家「miffyRun選手包」，除了印有miffy呆萌可愛形象的限定跑手Tee，還有多款實用精緻的miffy特色運動配件，包括索繩背包、專屬選手號碼布、毛巾和摺疊式水樽，以及具有紀念價值的miffy Run限定獎牌。