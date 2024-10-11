Pinkoi x Moomin x SOU・SOU 5款官方印花圖案 實用精品/犀牛盾 iPhone手機殼

Pinkoi.com 首次攜手芬蘭家喻戶曉的卡通人物姆明，以及風靡全球的日本京都品牌 SOU・SOU，共同推出【Pinkoi x Moomin x SOU ・SOU 聯名企劃】，組合超夢幻！此次合作共推出五款官方印花圖案，並集合 18 個來自中港台的設計品牌，共同創作超過 100 款獨家好物，全部都非常實用，包括犀牛盾iPhone手機殼、紅A漏斗櫈、好好棉自黏擦髮巾 、拍立得特效濾鏡片等，粉絲必買！

Pinkoi x Moomin x SOU・SOU 必搶商品推介

此次企劃邀請了 18 個中港台設計品牌，創作超過 100 款全新聯乘商品，所有商品僅在日本、台灣和港澳地區發售，數量有限，售完即止。當中最矚目商品必數台灣人氣手機殼品牌犀牛盾推出的防摔 iPhone 手機殼，系列共推出九款手機圖案，適合不同風格的設計愛好者。除了最新 iPhone 16 系列外，亦涵蓋 iPhone 15/14/13/12 等型號，並提供 MagSafe 規格選擇。