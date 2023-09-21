Pinkoi x SOU・SOU限定聯乘企劃登場 秋日快閃店進駐啟德新商場AIRSIDE

設計購物網站Pinkoi.com與日本京都品牌SOU・SOU首度聯乘，獨家推出Pinkoi x SOU・SOU限定聯乘企劃，與22個港台原創設計品牌，共同創作逾200款新品。「Pinkoi秋日博品店」亦即將登陸啟德大型商場AIRSIDE，除了首度發售聯乘商品外，更邀來台灣精品咖啡BEMO Café與WA!COOKIES進駐，帶來一系列中秋美食。

Concretology【Pinkoi x SOU・SOU】印花手工水泥杯墊

22 個港台品牌參與 設計逾 200 款新品 這次聯乘吸引香港塑膠製品品牌紅A、香港手工香氛品牌A Cure for Gravity、香港原創服飾品牌number life、主打原創手袋背包的TAT、台灣背包原生設計品 murmur 以及傳承四十年的台灣老窯品牌 Mao’s 樂陶陶等22個港台品牌參與，共同創作超過200款全新聯乘商品，包括居家生活用品、文具精品、廚房用品，手錶、手機殻、飾品以及寵物用品等。每款新品均巧妙結合了傳統和紋元素以及 SOU・SOU 的經典「十數」印花。是次聯乘商品現已於 Pinkoi.com公開發售，並同步推出線上購物優惠活動，SOU・SOU粉絲不要錯過！ 更多聯乘商品資訊：https://pinkoi.io/y77e Pinkoi x SOU ・ SOU 精選聯乘商品

Pinkoi 秋日博品店登陸 AIRSIDE 同場設 BEMO Caf é及 WA!COOKIES 中秋美食 除了Pinkoi x SOU・SOU限定聯乘商品搶先於線上發售，Pinkoi亦將於中秋前夕，登陸啟德新開幕大型商場AIRSIDE開設快閃的「Pinkoi 秋日博品店」。店內除了限定聯乘系列商品外，更將發售首度登陸香港的台灣咖啡品牌BEMO Café、台灣人氣KOL美食品牌WA!COOKIES及台灣原味無添加柑桔品牌「民雄柑桔」推出的中秋限定特色美食。

Geli民雄金桔【2023中秋禮盒】中秋版金桔酥 12入

BEMO Café咖啡職人聯手利用日本尖端技術，將新鮮烘焙的咖啡豆在氮氣中封存，確保每次拆封都如現磨的馥郁香氣；而台灣美食YouTuber古娃娃自創點心品牌WA!COOKIES，主打超熱賣濃厚口感酥鬆，更為快閃店提供期間限定熱賣「特選組合」香濃朱古力配小山園重抹茶禮盒。民雄柑桔中秋限量版金桔酥，使用整顆金桔，色香味完美濃縮在金桔酥裡，吃到一絲絲的金桔果肉纖維，味道酸酸甜甜，比鳳梨酥味道層次更豐富。

快閃店滿額贈禮活動 快閃店特別推出一系列滿額贈禮活動。首先，快閃店開幕當天首50名顧客選用 Pinkoi Pay 付款購物，即送Pinkoi x SOU・SOU Tote Bag。另外，為與大家分享中秋喜悅，Pinkoi與 SOU・SOU製作小巧的中式燈籠。燈籠使用傳統印刷，手工上模，於快閃店購物滿$ 500並使用 Pinkoi Pay 付款，即可獲得。 購買【 Pinkoi x SOU ・ SOU 限定聯乘系列】滿： $500：可選擇換領Pinkoi x SOU・SOU手工燈籠或享受即減 $20 優惠。 $800：可選擇換領Pinkoi x SOU・SOU Tote bag 或享受即減 $40 優惠。 $1,300：可同時換領Pinkoi x SOU・SOU燈籠及 Tote bag 或選擇即減 $60優惠。