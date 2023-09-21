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生活
2023-09-21 17:34:57

Pinkoi x SOU・SOU限定聯乘企劃登場 秋日快閃店進駐啟德新商場AIRSIDE

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Pinkoi x SOU・SOU限定聯乘企劃登場 秋日快閃店進駐啟德新商場AIRSIDE

Pinkoi x SOU・SOU限定聯乘企劃登場 秋日快閃店進駐啟德新商場AIRSIDE

設計購物網站Pinkoi.com與日本京都品牌SOUSOU首度聯乘，獨家推出Pinkoi x SOUSOU限定聯乘企劃，與22個港台原創設計品牌，共同創作逾200款新品。「Pinkoi秋日博品店」亦即將登陸啟德大型商場AIRSIDE，除了首度發售聯乘商品外，更邀來台灣精品咖啡BEMO CaféWA!COOKIES進駐，帶來一系列中秋美食。

Concretology【Pinkoi x SOU・SOU】印花手工水泥杯墊

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22個港台品牌參與 設計逾200款新品

這次聯乘吸引香港塑膠製品品牌紅A、香港手工香氛品牌A Cure for Gravity、香港原創服飾品牌number life、主打原創手袋背包的TAT、台灣背包原生設計品  murmur 以及傳承四十年的台灣老窯品牌 Mao’s 樂陶陶等22個港台品牌參與，共同創作超過200款全新聯乘商品，包括居家生活用品、文具精品、廚房用品，手錶、手機殻、飾品以及寵物用品等。每款新品均巧妙結合了傳統和紋元素以及 SOUSOU 的經典「十數」印花。是次聯乘商品現已於 Pinkoi.com公開發售，並同步推出線上購物優惠活動，SOUSOU粉絲不要錯過！

更多聯乘商品資訊：https://pinkoi.io/y77e

Pinkoi x SOUSOU精選聯乘商品

紅A【Pinkoi x SOU・SOU】甜品杯 (4入組)$68 A Cure for Gravity 手工香氛蠟燭【Pinkoi x SOU．SOU】粒粒”十數”香磚 - 可以融化成為香氣的數字們 $650 Fingers Work【Pinkoi x SOU．SOU】 行李帶$138 Floriography【Pinkoi x SOU．SOU】和服淡香水(30ml) $349 Sdori【Pinkoi x SOU・SOU】珍珠純銀系列／貓 珍珠純銀手鏈（18CM）$498 Tumaz【Pinkoi x SOU・SOU】 TPE 6mm瑜珈墊$563 後來的【Pinkoi x SOU・SOU】手機殻 + 手機掛繩組合 $480 Concretology【Pinkoi x SOU・SOU】印花手工水泥杯墊 Dimanche 迪夢奇【Pinkoi x SOU・SOU】365好好記微笑 Fingers Work【Pinkoi x SOU．SOU】 iPAD CASE Fingers Work【Pinkoi x SOU．SOU】行李帶 黑貓 Fingers Work【Pinkoi x SOU．SOU】行李帶 Floriography【Pinkoi x SOU・SOU】和服室內香薰掛香 - 桂花 _ 竹林 _ 柚子 Floriography【Pinkoi x SOU・SOU】穿和服的香水 JK Collection【Pinkoi x SOU．SOU】珍珠頸鏈 JK Collection【Pinkoi x SOU・SOU】皮革微笑髮圈_髮圈叉 JK Collection【Pinkoi x SOU・SOU】皮革微笑襟針 Mao_s 【Pinkoi x SOU・SOU】筷醬在一起 sosuu Mille-Feuille Fashion【Pinkoi x SOU・SOU】藍寶石水晶戒指 number life【Pinkoi x SOU・SOU】number life 十數昆磨毛水兵帽 OCO【Pinkoi x SOU・SOU】ほほえみ觀山紙香禮盒 OCO【Pinkoi x SOU・SOU】ほほえみ觀山紙香禮盒 sdori【Pinkoi x SOU・SOU】珍珠純銀貓貓耳環 sdori【Pinkoi x SOU・SOU】珍珠純銀貓貓戒指 後來的【Pinkoi x SOU・SOU】手機殻 後來的【Pinkoi x SOU・SOU】手機殻 【Pinkoi x SOU・SOU】murmur 旅行頸枕 【Pinkoi x SOU・SOU】murmur旅行袋 【Pinkoi x SOU・SOU】紅A小型收納箱 【Pinkoi x SOU・SOU】紅A收納小抽屜 【Pinkoi x SOU・SOU】紅A調味盒 sdori【Pinkoi x SOU・SOU】珍珠純銀長臂猴手鏈 sdori【Pinkoi x SOU・SOU】珍珠純銀長臂猴耳環 THE WEIRD THINGS【Pinkoi x SOU・SOU】WEIRD GLASS MUG 破璃杯 x.Gyroscope【Pinkoi x SOU・SOU】香薰系列

Pinkoi 秋日博品店登陸AIRSIDE 同場設BEMO Café及WA!COOKIES中秋美食

除了Pinkoi x SOUSOU限定聯乘商品搶先於線上發售，Pinkoi亦將於中秋前夕，登陸啟德新開幕大型商場AIRSIDE開設快閃的Pinkoi 秋日博品店」。店內除了限定聯乘系列商品外，更將發售首度登陸香港的台灣咖啡品牌BEMO Café、台灣人氣KOL美食品牌WA!COOKIES及台灣原味無添加柑桔品牌「民雄柑桔」推出的中秋限定特色美食。

Geli民雄金桔【2023中秋禮盒】中秋版金桔酥 12入

Geli民雄金桔【2023中秋禮盒】中秋版金桔酥 12入

BEMO Café咖啡職人聯手利用日本尖端技術，將新鮮烘焙的咖啡豆在氮氣中封存，確保每次拆封都如現磨的馥郁香氣；而台灣美食YouTuber古娃娃自創點心品牌WA!COOKIES，主打超熱賣濃厚口感酥鬆，更為快閃店提供期間限定熱賣「特選組合」香濃朱古力配小山園重抹茶禮盒。民雄柑桔中秋限量版金桔酥，使用整顆金桔，色香味完美濃縮在金桔酥裡，吃到一絲絲的金桔果肉纖維，味道酸酸甜甜，比鳳梨酥味道層次更豐富。

BEMO Cafe BEMO Cafe Geli民雄金桔 金桔檸檬小方塊

快閃店滿額贈禮活動

快閃店特別推出一系列滿額贈禮活動。首先，快閃店開幕當天首50名顧客選用 Pinkoi Pay 付款購物，即送Pinkoi x SOUSOU Tote Bag。另外，為與大家分享中秋喜悅，Pinkoi SOUSOU製作小巧的中式燈籠。燈籠使用傳統印刷，手工上模，於快閃店購物滿$ 500並使用 Pinkoi Pay 付款，即可獲得。

 

購買【Pinkoi x SOUSOU限定聯乘系列】滿：

$500：可選擇換領Pinkoi x SOUSOU手工燈籠或享受即減 $20 優惠。

$800：可選擇換領Pinkoi x SOUSOU Tote bag 或享受即減 $40 優惠。

$1,300：可同時換領Pinkoi x SOUSOU燈籠及 Tote bag 或選擇即減 $60優惠。

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【Pinkoi x SOU・SOU】TOTEBAG 【Pinkoi x SOU・SOU】手工燈籠

Pinkoi 秋日博品店」活動詳情：

日期：928日（四）－ 1024日（二）

時間：上午 11:00 - 晚上 9:00 （商戶營業時間請參考官方 Instagram

地點：香港九龍啟德協調道2AIRSIDE商場L226號舖

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