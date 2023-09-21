Pinkoi x SOU・SOU限定聯乘企劃登場 秋日快閃店進駐啟德新商場AIRSIDE

設計購物網站Pinkoi.com與日本京都品牌SOU・SOU首度聯乘，獨家推出Pinkoi x SOU・SOU限定聯乘企劃，與22個港台原創設計品牌，共同創作逾200款新品。「Pinkoi秋日博品店」亦即將登陸啟德大型商場AIRSIDE，除了首度發售聯乘商品外，更邀來台灣精品咖啡BEMO Café與WA!COOKIES進駐，帶來一系列中秋美食。
22個港台品牌參與 設計逾200款新品
這次聯乘吸引香港塑膠製品品牌紅A、香港手工香氛品牌A Cure for Gravity、香港原創服飾品牌number life、主打原創手袋背包的TAT、台灣背包原生設計品 murmur 以及傳承四十年的台灣老窯品牌 Mao’s 樂陶陶等22個港台品牌參與，共同創作超過200款全新聯乘商品，包括居家生活用品、文具精品、廚房用品，手錶、手機殻、飾品以及寵物用品等。每款新品均巧妙結合了傳統和紋元素以及 SOU・SOU 的經典「十數」印花。是次聯乘商品現已於 Pinkoi.com公開發售，並同步推出線上購物優惠活動，SOU・SOU粉絲不要錯過！
更多聯乘商品資訊：https://pinkoi.io/y77e
Pinkoi x SOU・SOU精選聯乘商品
Pinkoi 秋日博品店登陸AIRSIDE 同場設BEMO Café及WA!COOKIES中秋美食
除了Pinkoi x SOU・SOU限定聯乘商品搶先於線上發售，Pinkoi亦將於中秋前夕，登陸啟德新開幕大型商場AIRSIDE開設快閃的「Pinkoi 秋日博品店」。店內除了限定聯乘系列商品外，更將發售首度登陸香港的台灣咖啡品牌BEMO Café、台灣人氣KOL美食品牌WA!COOKIES及台灣原味無添加柑桔品牌「民雄柑桔」推出的中秋限定特色美食。
BEMO Café咖啡職人聯手利用日本尖端技術，將新鮮烘焙的咖啡豆在氮氣中封存，確保每次拆封都如現磨的馥郁香氣；而台灣美食YouTuber古娃娃自創點心品牌WA!COOKIES，主打超熱賣濃厚口感酥鬆，更為快閃店提供期間限定熱賣「特選組合」香濃朱古力配小山園重抹茶禮盒。民雄柑桔中秋限量版金桔酥，使用整顆金桔，色香味完美濃縮在金桔酥裡，吃到一絲絲的金桔果肉纖維，味道酸酸甜甜，比鳳梨酥味道層次更豐富。
快閃店滿額贈禮活動
快閃店特別推出一系列滿額贈禮活動。首先，快閃店開幕當天首50名顧客選用 Pinkoi Pay 付款購物，即送Pinkoi x SOU・SOU Tote Bag。另外，為與大家分享中秋喜悅，Pinkoi與 SOU・SOU製作小巧的中式燈籠。燈籠使用傳統印刷，手工上模，於快閃店購物滿$ 500並使用 Pinkoi Pay 付款，即可獲得。
購買【Pinkoi x SOU・SOU限定聯乘系列】滿：
$500：可選擇換領Pinkoi x SOU・SOU手工燈籠或享受即減 $20 優惠。
$800：可選擇換領Pinkoi x SOU・SOU Tote bag 或享受即減 $40 優惠。
$1,300：可同時換領Pinkoi x SOU・SOU燈籠及 Tote bag 或選擇即減 $60優惠。
「Pinkoi 秋日博品店」活動詳情：
日期：9月28日（四）－ 10月24日（二）
時間：上午 11:00 - 晚上 9:00 （商戶營業時間請參考官方 Instagram）
地點：香港九龍啟德協調道2號AIRSIDE商場L226號舖