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生活
2024-12-31 10:00:00

PIXAR達摩登陸荃灣廣場 5大打卡位+限定店 消費換兩用利是封

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PIXAR達摩登陸荃灣廣場 5大打卡位+限定店 消費換兩用利是封
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達摩是開運招福的象徵，不少人於節日時透過達摩祈求好運。2025110日至216日期間，眾多人氣PIXAR達摩齊集荃灣廣場，設5大打卡位與各位PIXAR粉絲合照，矚目的3米高勞蘇及20米長的PIXAR打卡牆絕對成為打卡熱點。同場的期間限定店更售各款PIXAR達摩系列精品，當中包括可愛與實用兼備的限定主題兩用利是封及座枱揮春。

3米高勞蘇及PIXAR角色幸運達摩陣

5大打卡位

荃灣廣場於今個新春打造「PIXAR幸運達『MORE』春日祭」，不同PIXAR達摩集結商場，向各位送上好運。3米高勞蘇及PIXAR角色幸運達摩陣V字排開等待各位，巨型勞蘇必定成為全場焦點。旁邊的20PIXAR達「MORE」祈願打卡牆亦是另一打卡熱點，由3組達摩組成，例如象徵金運的Happy Go Lucky、象徵人緣運的萬事如意轉出好人緣，以及象徵健康幸運的鼓舞飛揚健康Level Up。巨形PIXAR夾公仔機同時在商場L1長廊登場，試試能否夾出超可愛的PIXAR達摩。

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消費換領一物兩用利是封•座枱揮春

PIXAR幸運達『MORE』期間限定店同時間登陸荃灣廣場，獨家發售30款主題產品，新年必備的利是封及揮春同樣能在限定店找得到。2套共8款限量版的一物兩用「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」聚集7款達摩角色，包括三眼仔、胡迪、翠絲、勞蘇、美美、阿Boo及火腿7大人氣角色，當中三眼仔更有2款限定顏色。一物兩用的利是封揮春無論是送人或自用都同樣合適。顧客消費滿HKD800，即可換領限量版利是封一套。 

「荃灣廣場呈獻PIXAR幸運達『MORE』春日祭」

開放日期：2024110日至2025216

活動地點：荃灣廣場L5空中樂園及L1長廊

開放時間：上午10時至晚上10

 

一物兩用「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」換領詳情： 

換領日期：2024110日至2025128

換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

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