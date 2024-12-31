PIXAR達摩登陸荃灣廣場 5大打卡位+限定店 消費換兩用利是封

達摩是開運招福的象徵，不少人於節日時透過達摩祈求好運。2025年1月10日至2月16日期間，眾多人氣PIXAR達摩齊集荃灣廣場，設5大打卡位與各位PIXAR粉絲合照，矚目的3米高勞蘇及20米長的PIXAR打卡牆絕對成為打卡熱點。同場的期間限定店更售各款PIXAR達摩系列精品，當中包括可愛與實用兼備的限定主題兩用利是封及座枱揮春。

3米高勞蘇及PIXAR角色幸運達摩陣

5大打卡位 荃灣廣場於今個新春打造「PIXAR幸運達『MORE』春日祭」，不同PIXAR達摩集結商場，向各位送上好運。3米高勞蘇及PIXAR角色幸運達摩陣V字排開等待各位，巨型勞蘇必定成為全場焦點。旁邊的20米PIXAR達「MORE」祈願打卡牆亦是另一打卡熱點，由3組達摩組成，例如象徵金運的Happy Go Lucky、象徵人緣運的萬事如意轉出好人緣，以及象徵健康幸運的鼓舞飛揚健康Level Up。巨形PIXAR夾公仔機同時在商場L1長廊登場，試試能否夾出超可愛的PIXAR達摩。

消費換領一物兩用 利是封•座枱揮春 PIXAR幸運達『MORE』期間限定店同時間登陸荃灣廣場，獨家發售30款主題產品，新年必備的利是封及揮春同樣能在限定店找得到。2套共8款限量版的一物兩用「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」聚集7款達摩角色，包括三眼仔、胡迪、翠絲、勞蘇、美美、阿Boo及火腿7大人氣角色，當中三眼仔更有2款限定顏色。一物兩用的利是封揮春無論是送人或自用都同樣合適。顧客消費滿HKD800，即可換領限量版利是封一套。