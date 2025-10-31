Pizza Hut全新手工DIP點批 最平$68起 50%增量三重啖啖肉+意大利黑醋菠蘿烤雞

Pizza Hut 全新手工DIP點批強勢登場！今次分別有「三重啖啖肉」及「意大利黑醋菠蘿烤雞」兩款誘人選擇，人手搓製的批底長約 27cm，餡料足足增量 50%，就算一個人獨享都非常滿足！另外手工DIP點批更會配上秘製牧場沙律醬，大家既可品嚐純正Pizza風味，亦可盡情Dip邪惡DIP醬，兩種食法都同樣惹味！由即日起至11月26日，於下午5時前下單惠顧手工DIP點批一人餐，更可享有$5折扣優惠，最低價只需$68，相當抵食！

全新手工DIP點批 「三重啖啖肉」以香濃茄醬做基底，配上辣肉腸、豬肉粒同火腿，三重肉感層層疊加，化身邪惡又滿足的薄餅組合！「意大利黑醋菠蘿烤雞」就以酸甜開胃的意大利黑醋醬為主角，襯托嫩滑雞肉同香甜菠蘿，鹹甜交織出豐富層次。兩款DIP點批再配上香滑濃郁、帶點酸味同香草清香的秘製牧場沙律醬，「無醬不歡」的你必試！