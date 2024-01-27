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生活
2024-01-27 10:00:00

Pizza Hut全新期間限定「比利時朱古力火鍋」暖笠笠登場 低至58折

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Pizza Hut全新期間限定「比利時朱古力火鍋」暖笠笠登場 低至58折

Pizza Hut全新期間限定「比利時朱古力火鍋」暖笠笠登場 低至58折

農曆新年及情人節將至，不如食個甜入心的朱古力火鍋慶祝！由即日起至313日，Pizza Hut於全線堂食分店推出朱古力愛好者必定不能錯過的甜品─「比利時朱古力火鍋」，當中採用比利時朱古力炮製靈魂朱古力醬，配上Häagen-Dazs雪糕球、清新水果及必食推介「必勝芝芝甜奶油批」，不同口感的食材與比利時朱古力醬配合得天衣無縫，為寒冷的冬季增添絲絲甜蜜暖意！惠顧套餐即可以正價58折追加，即港幣$79起即可享受令人心動不已的「比利時朱古力火鍋」！一於在農曆新年先帶一家大細來個「俾利是」朱古力火鍋，以窩心溫暖滋味為新一年取個好意頭，緊接著情人節再帶摰愛來撐枱腳，你一啖、我一啖盡擁甜蜜！

 

優質比利時朱古力製作 豐富配料Dip一口甜

作為具備滿滿儀式感的甜品之一，是次Pizza Hut期間限定的「朱古力火鍋」採用了被認為是世界上最好的比利時朱古力，其高品質和獨特風味聞名於世，而Pizza Hut更特選濃度60%的經典比利時朱古力製作醬底，每份火鍋附4球「Häagen-Dazs雪糕球」，包括朱古力及士多啤梨兩款經典口味。喜歡小清新的你，更不可以錯過啖啖香甜的士多啤梨和爽甜的蘋果片。最後，配上邪惡誘人的「必勝甜芝芝奶油批」，更令整個組合配搭提昇至另一個層次。各式配料沾上絲滑濃醇的比利時朱古力醬，隨心Dip出令人難以抗拒的甜蜜滋味！今個新年與身邊最愛一齊圍爐歡聚每一Hut，情人節亦不要忘記為另一半送上最甜蜜滋味的一Hug，以最浪漫的朱古力火鍋暖其胃再窩其心！

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比利時朱古力火鍋 Häagen-Dazs雪糕球 （士多啤梨味） Häagen-Dazs雪糕球 （朱古力味） Häagen-Dazs雪糕球 （雲呢拿味） 必勝甜芝芝奶油批（迷你批）
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