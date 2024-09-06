Pizza Hut手機APP升級派優惠！抽獎贏取999足金必勝Pizza、iPhone 15 Pro/領取$500優惠券

Pizza Hut 手機App功能全面升級，除了增添遙距取票功能外，更可APP內下單，即時使用優惠券。即日起至10月2日前，開APP即可領取總值$500優惠券及參加大抽獎，贏取999足金必勝Pizza、iPhone 15 Pro等！想知詳請即睇內文！

抽獎活動贏取999足金必勝Pizza

為慶祝Pizza Hut APP全新升級，Pizza Hut會員只需通過網上訂單滿$60，即可獲得一次抽獎機會；堂食時開App掃碼下單，更可獲得兩次抽獎機會！是次抽獎更有機會贏取Pizza Hut獨家大獎999足金Pizza（價值HK$33,000）一份！此外，還有其他九份豐厚獎品，包括：

二獎：iPhone 15 Pro (512GB)（價值HK$11,099）一份

三獎：SONY ZV-E10M2K（價值HK$8,690）一份

四獎：PS5 Slim（價值HK$5,960）兩份

餐飲券：價值HK$1,000 兩份及HK$500 三份

抽獎機會在活動期間不設上限，真正惠顧越多，中獎機會越大！得獎者將於2024年10月17日在《The Standard》、《星島日報》及Pizza Hut的社交媒體平台上公佈。