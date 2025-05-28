Pizza Hut推出全新點點醬 期間限定味噌魷惑扭扭批/隨心所肉扭扭批登場

各位芝士狂迷注意！Pizza Hut今個夏天推出兩款全新限定獨家點點醬，分別有椒椒積點點醬與蜜蜜芥點點醬，連同「芝你想點」系列即日起至7月23日期間限時登場，兩款「芝你想點」系列兩款新口味帶來全新驚喜，即睇詳情。
點點醬全新口味
Pizza Hut全新兩款口味點點醬，微辛醒神的「椒椒積點點醬」以清新酸忌廉，加入新鮮尖椒及薄荷製作，立即清爽味蕾；混合芥末與香甜蜜糖的「蜜蜜芥點點醬」幼滑細膩！任何Pizza Hut 食品都可配搭全新點點醬，優惠價$10起即可加配。
「芝你想點」系列主打新款
「芝你想點」兩款「芝你想點」全新口味扭扭批登場，首推「味噌魷惑扭扭批」，鮮甜彈牙魷魚圈配微辣尖椒及多種海鮮，淋上特調味噌沙律醬，酸甜鹹香一次滿足！食肉獸必試「隨心所肉扭扭批」，集合辣肉腸、煙肉、豬肉同雞粒，啖啖肉超滿足！每款扭扭批都可以免費任揀一款點點醬，一扭一蘸，玩出無限芝味！惠顧任何單點或跟餐必勝批，加$25起就可以升級做扭扭批。
全新小食、意粉及飲品
同步推出多款全新小食、意粉及飲品，包括柚點辣雞翼、煙芝脆扭扭、點芝煙肉扭扭粉、辣到蝦蝦蝦意粉及檸蜜泡泡梳打，注入清爽活力！特設專為2 至5 人而設的「芝你想點批套餐」，無論情侶，抑或與朋友狂歡，都是必點「芝」選。即日起至6 月4 日，Hut Rewards 會員更尊享8 折起限時試食價3，「2-3 人芝你想點套餐」至抵價只需$254 起，激抵價格即可歎盡尊屬滋味。