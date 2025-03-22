Pizza Hut推出限定龍蝦醬海鮮粉紅芝士批 少女心爆發！夢幻雙色芝士批邊+粉色芝士醬

Pizza Hut今期用粉色泡泡氛圍迎接春夏，再度突破創新，推出令人少女心大爆發的期間限定PINK芝誘惑系列，以粉紅色為主題，打造龍蝦醬海鮮PINK芝批及牛肝菌醬烤雞PINK芝批，帶來視覺與味覺的雙重享受。即日起至5月21日，全線分店兩款口味PINK芝批將粉墨登場，即睇詳請。

期間限定 PINK 芝誘惑系列 全新龍蝦醬海鮮PINK芝批及牛肝菌醬烤雞PINK芝批，外脆內軟的批邊釀入粉紅與白色雙色芝心，拉絲效果吸睛又誘人，再搭配特調粉紅蛋黃醬，為必勝批增添夢幻感。龍蝦醬海鮮PINK芝批以濃郁龍蝦汁煮成的龍蝦肉為主角，鮮味彈牙；牛肝菌醬烤雞PINK芝批則結合獨特風味的牛肝菌醬、嫩滑雞肉與豬肉粒，口感豐富。

全新 PINK 小食與特飲登場 除了超吸晴的PINK芝誘惑系列外，是次更推出PINK芝拉絲火腿酥、草莓PINK芝撻等小食甜品，以及三款只限指定分店供應的粉紅柚子特飲，包括PINK之柚惑紅茶、PINK之柚惑紅茶梳打及PINK之柚惑

Hut Rewards 會員優惠 PINK芝誘惑系列提供多款套餐選擇，堂食及外賣自取價$299起，適合與親友共享。即日起至4月2日期間，Hut Rewards會員更可享限時試食價，PINK芝批大批只需$182(原價$214)，套餐試食價$254起，以超高性價比價錢體驗粉色夢幻滋味！