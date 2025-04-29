Pizza Hut灣仔新店 5月2日免費送200份「一人滋味餐」 大派高達$250滋味優惠券

Pizza Hut灣仔莊士敦道新分店將於4月30日正式開幕！而店舖在5月2日將為各位大派福利，屆時不但會免費送出200份「一人滋味餐」，更會派發總值逾HK$250的滋味優惠券，隨時免費嘆雞翼或經典意粉，此外首200組堂食顧客更可額外獲贈限量3合1餐具，各位一於把握驚喜優惠！

Pizza Hut灣仔新店免費禮遇

Pizza Hut灣仔新店選址灣仔修頓球場附近，方便區內一眾打工仔。除了於5月2日免費送出200份「一人滋味餐」外，新店亦特設兩大優惠，開幕期間，於堂食消費滿HK$200或外賣自取滿HK$150，並出示開幕傳單或指定Pizza Hut Facebook Post，即有機會獲贈原味或香辣雞翼（8隻）（價值$74）、海鮮闊條麵（價值$94）或肉醬意粉（價值$89）乙份。

Pizza Hut一直致力推廣綠色生活，為鼓勵顧客建立可持續發展的生活日常，每間新分店的首200組堂食顧客憑任何消費，即可免費獲得Pizza Hut精心設計的計限量版 3 合 1 薄餅造型餐具（價值$89），多功能式設計集刀、叉、匙於一身，實用性又有紀念價值，數量有限，送完即止！