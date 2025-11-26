Pizza Hut聯乘Pokémon 即睇8款美食！85折食超級火山批 必搶Pokémon精品 5間主題店打卡

Pizza Hut再度聯乘Pokémon，一口氣為大家帶來8款主題限定美食、5間主題店以及大量Pokémon精品！全新Pizza Hut超級火山祭將於11月27日起強勢登場，必食全新登場的「海の幸超級火山批」與「炎の鳥超級火山批」，Hut Rewards會員更可以85折起限時試食超級火山批套餐，優惠非常吸引！除了一系列主題美食均配以Pokémon包裝，惠顧超級火山批套餐亦可獲得寶可夢集換式卡牌遊戲特典卡。此外還有一系列Pokémon精品，包括 Pokémon毛絨卡套、超輕摺疊袋及百變怪暖手枕，Pokémon粉絲絕對不能錯過！

Pizza Hut超級火山祭 即睇8款美食 由2025年11月27日起至2026年1月28日，Pizza Hut聯乘Pokémon帶來多款期間限定美食，重點推介以火山祭為主題的「海の幸超級火山批」與「炎の鳥超級火山批」，配以40%增量的「赤紅茄熔岩醬」，每一口都惹味又滿足！而「黑松露蘑菇烤雞酥」以軟嫩多汁的雞肉作為內餡，啖啖都充滿黑松露香氣，層次超豐富。甜品方面，分別有開心果與榛子醬兩款口味的「和風冬甩」，外脆內軟，濃厚而不膩。特飲則可試帶清新果香的「蜜漬柚子可樂」與色彩夢幻的「玫瑰荔枝果実梳打」，推廣期內，惠顧兒童餐亦可升級至「和風冬甩」、「蜜漬柚子可樂」及「玫瑰荔枝果実梳打」，相信大人小朋友都可以食得盡慶！

百變怪期間限定一人餐 最後還有以百變怪為主題的期間限定一人餐，限定主食「屋台風大阪燒汁海鮮意粉」用料豐富，以甜中帶微酸的大阪燒風味醬汁，配上爽口彈牙的大蝦、鮮甜蜆肉與爽嫩魷魚焗製而成，再加上香濃蛋黃醬和柴魚片，將濃郁的海鮮鮮味與日式風情完美結合！推廣期間凡惠顧「屋台風大阪燒汁海鮮意粉」百變一人餐，更會以百變怪主題一人餐盒呈上！另可選新推出的主題特飲─「蜜漬柚子可樂」與「玫瑰荔枝果実梳打」作跟餐飲品，更免費附送Pokémon貼紙！

Huts Reward會員優惠 換Pokémon精品 由11月27日起，Huts Rewards會員凡於香港及澳門全線 Pizza Hut 分店作任何消費(堂食、外賣自取及外送)，即可以$59起加購一系列Pokémon 精品，包括毛絨卡套（Pikachu/卡比獸）、超輕摺疊袋 （Pikachu/小火龍）及百變怪暖手枕，每款設計均融入 Pokémon 元素，可愛又實用，精品數量有限，換完即止。

Pokémon主題店地址 香港區 灣仔莊士敦道74, 76及78號囍寓地下C舖及1樓C舖 九龍區 鑽石山荷里活廣場3樓321號舖 佐敦白加士街42-50號金寶樓地下7號舖及1樓 九龍灣牛頭角道77號淘大商場2期1樓F173-187號舖 新界區 馬鞍山鞍祿街18號MOSTown新港城中心(4期)3樓3039-3040號舖